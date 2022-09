Miķeļdienas tirdziņiem gatavi? Praktiski padomi un pieredzes

Miķeļdienas tirdziņi skolās un bērnudārzos ir tradīcija jau vairākās paaudzēs un izskatās, ka uz palikšanu. Ko darīt un gatavot, kad bērns atnāk no skolas un paziņo: "Man rīt būs tirdziņš! Es būšu pārdevējs!"

Es, Kristīne, un mana kolēģe Nikola pārstāvam dažādas paaudzes. Miķeļdienas tirdziņš ir bijis aktuāls mums abām. Man kā mammai, Nikolai kā skolniecei.

Taisnību sakot, manas atmiņas cietajā diskā nav saglabājies fails, ka es būtu kaut ko naktīs cepusi Miķeļdienas tirdziņam. Lielais dēls mani nomierina, ka tas ir tiesa, jo cepis esot viņš pats, kopā ar draugu. Tirdziņš bijis varen plašs – divos stāvos un piedāvājumā daudz un dažādu cepumu.

Nikolas stāsts ir krietni košāks un detalizētāks: “Atceros, garajā starpbrīdī skolas foajē ietērpās krāšņos rudens toņos un tur norisinājās īsts tirgus jandāliņš. Fonā skanēja jestra mūzika. Pārdošanā bija pašceptas kūciņas, končiņas, cepumi un kēksiņi. Notika ne tikai tirgošanās, bija arī dažādas citas aktivitātes. Piemēram, foto stūrītī varēja nofotografēties uz ķirbju fona ar dažādiem stilīgiem tirgus atribūtiem. Skolēni sacentās stafetēs ar kartupeļu maisiem... Ko gatavoju es? Atceros, iepriekšējā vakarā visi šiverējām pa virtuvi – tika pagatavotas gan saldās uzkodas (vafeles ar iebiezināto pienu, kēksiņi, dažādas konfektes uz irbulīšiem, cepumu sēnītes – katru gadu kaut kas cits), gan sāļās uzkodas (mini lavašiņi un sāļie groziņi). Sāļās uzkodas gan pirka tikai skolotājas.

Mana mamma bija sagādājusi arī kases aparātu – ne jau rotaļlietu, bet īsto. Atceros, ka lielākais prieks bija nevis par to, ka nopirka manu darinājumu, bet gan tas, ka varēju cenu iesist kasē un atdot atlikumu. Man tik ļoti patika fīrēties ar sīknaudu! Atnākot mājās, naudiņu iebēru savā krājkasītē. “

Sienas putukrējumā un feju puteklīši

Restorāna “32. augusts” šefpavārs Rūdolfs Šteinbergs ir tētis bērnudārzniecēm Norai un Ausmai. Gatavošanās Miķeļdienai ir svarīgs pasākums jau pāris gadus. Rūdolfs uzskata, ka gatavošanās Miķeļdienas tirdziņam ir jādara kopā ar bērnu, vēl vairāk – maksimāli daudz jāļauj bērniem virtuvē darboties pašiem: “Protams, bērns virtuvē nozīmē, ka kādam, respektīvi man vai sievai, pēc gatavošanas viss būs jāsavāc un jānotīra. Meitenēm patīk darboties virtuvē ne tikai Miķeļdienas sakarā. Viņām patīk svērt, bērt, maisīt un kult. Diemžēl viņām sanāk arī nobērt garām un izņemt no bļodas mikseri, kas darbojas, tad visas sienas un plaukti tiek "apdāvināti" ar mīklu vai putukrējumu.

Mēs ar sievu uzskatām – ja tirdziņš ir bērnudārzā, bērniem pašiem jāgatavo, nevis mēs viņu vietā sacepsim makarūnus vai kādu citu sarežģītu cepumu. Mūsu meitu dārziņā mazās grupiņas cep, bet pircēji ir no vecākajām. Valūta ir konfektes, lai lielie mācītos skaitīt, bet mazajiem būtu prieks un našķis.

30 minūtēs pagatavojamie mafini

Taujāts par to, ko šefpavārs iesaka gatavot Miķeļdienas tirdziņam, viņš atbild: “Vienkāršas receptes ar maz sastāvdaļām. Piemēram, nekad nevar nošaut greizi ar auzu pārslu cepumiem, jo tos var papildināt pēc sirds patikas. Tieši tāpat ir ar mafiniem. Es pasen internetā atradu vienkāršu recepti, kur nav vajadzīgas ne olas, ne sviests; samaisīšana 10 minūtes, cepšana – 20 minūtes un mafini gatavi. Tad seko gaidītākā daļa – greznošana. Manas meitas visus krāsainos dekorus sauc par feju un vienradžu mirdzumiņiem un puteklīšiem un dāsni bārsta tos uz mafiniem. Es sakuļu maskrapones krēmu, iepildu konditorejas tūtā, un meitenēm nav lielāka prieka kā spiest to uz kēksiņiem vai vienkārši uz šķīvja un apbērt ar feju puteklīšiem.”

Pirms gatavot, jāsarēķina pašizmaksa

Signes un Raivja Bahšteinu ģimenē aug četri bērni – vecākajam Rafaēlam un jaunākajam, meitai Rotai, Miķeļdienas tirdziņi vairs nav un vēl nav, bet Raivo un Roze otro gadu pēc kārtas andelējas ar pašgatavotiem labumiem.

Ģimene ir bioloģiskās saimniekošanas atbalstītāji un vēstneši – Raivis ir Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas lauksaimniecības politikas eksperts, bet Signe – lektore Latvijas Kultūras akadēmijā. Viņi savā dārzā cenšas daudz ko izaudzēt paši, bet tikai to, ko nevar iegādāties no bioloģiskajiem zemniekiem. Ogres Baltajā skolā, kur mācās Bahšteinu bērni, tirdziņš jau ir noticis. Tas saucas “Rudenāju tirgus” un andelēšanās notiek ārpus skolas telpām, tādēļ par pircējiem var kļūt arī nejaušs garāmgājēji.

“Puika salasīja papriku, ķirbi, savu stendu nosauca “Raivo bio bode". Mēs kopā uzcepām plūmju kūku, bet ar tēti viņš pagatavoja cidoniju dzērienu. Tas bija absolūts hīts, jo ēdamā bija daudz, bet dzeramā nē. Savukārt Roze gatavoja puķu pušķus, stendu nosaucot “Rozes ziedu veikals”, un auzu pārslu cepumus ar šokolādes gabaliņiem, ” pieredzē dalās mamma Signe.

Bahšteinu ģimenē tirdziņš ir arī lieliska platforma, kā mācīties matemātiku un uzņēmējdarbību. “Pirms sākt kaut ko gatavot, mēs uztaisām tāmi, lai zinātu, kāda ir pārdodamā produkta pašizmaksa, piemēram, viens cepums izmaksā 10 centus, tātad to nevar pārdot par 5 centiem, jo vajag arī peļņu. Peļņa ir ļoti svarīga. Ietirgoto naudu bērni liek kopējā fondā un izlemj, kur to izlietot. Piemēram, pērn viņi aizbrauca ekskursijā uz Tērveti. Tagad domas vēl dalās, bet viena no idejām ir palīdzēt patversmes dzīvniekiem un nopirkt barību,” stāsta vecāki.

Viņi uzsver, ka būtiski ir izvēlēties receptes, kas ir pa spēkam bērnam. Protams, vecāku palīdzība netiek liegta, bet ideja un lielākā daļa izpildījuma gulstas uz pašiem mazajiem tirgoņiem.

Iesaka našķu karaliene

Uzrunājam arī našķu jomas profesionāli Zani Grēviņu jeb Našķoties Zani. Viņai pašai Miķeļdienas tirdziņš nav aktuāls jau gadus divdesmit, bet par to, ka tas joprojām nav zaudējis savu spožumu, liecina gādīgie vecāki, kuri, rūpējoties par bērnu cienastiem, izmanto Zanes blogu un tur atrodamās receptes. Ap Miķeļiem Zanes blogs kļūst īpaši pieprasīts, jo tur var atrast vienkāršas, ātri pagatavojamas un, galvenais, receptes ar bērnības garšu.

Palūdzām Zanei ieteikt trīs iespējamos bestsellerus Miķeļdienas tirdziņam – tiem jābūt gardiem, viegli pagatavojamiem arī bērniem un tik kārdinošiem, ka visi grib tos pirkt!

Lūk, Zanes piedāvājums!

Ilgspēlējošā granola

Šis būs labs pirkums, ko pārnest mājās. Granolas pamatā ierasti ir auzu pārslas, kas papildinātas ar dažādām sēkliņām, žāvētiem augļiem un riekstiem. Granolu var ēst gan ar pienu, gan uzgrauzt čipsu vietā, to iespējams pagatavot pavisam ātri, izdomāt kādu interesantu iepakojumu un oriģināli pārsteigt citus tirdziņa dalībniekus ar veselīgu našķi.

Mēlītes steidzīgajiem

Mēlītes noderēs vissteidzīgākajiem tirdziņa dalībniekiem (precīzāk – viņu vecākiem) visvēlākajā vakara stundā, kad tirdziņa gardumiem jābūt gataviem "tagad". Mēlīšu gatavošanai nepieciešama tikai kārtainā mīkla, ola mīklas apziešanai, cukurs un pūdercukurs, ar kuru tās pārkaisīt pirms pasniegšanas.

Rudens mafini

Mafini ar auzu pārslām, kurus var papildināt ar šokolādi, ogām un augļiem. Ja nepieciešams, cukuru var aizvietot ar medu, kā arī olu aizvietot ar banānu, būs sātīgi un gandrīz pavisam veselīgi tirdziņam piemēroti gardumi.

Lai gardi cepumi, vecākiem pacietība, bērniem prieks, laba andele un tīra virtuve!