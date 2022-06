Nacionālais ēdiens šašliks. 55 receptes sulīgai gaļai un labākajām marinādēm

Izcepies, bet ne līdz galam, uguni dabūjis, bet neapdedzis, sulīgs un gaļīgs, bet tomēr arī aromātisks un marinādē uzprišināts – šis tikko no iesma nākušais gaļas izstrādājums šajās dienās piedzīvo kārtējo zvaigžņu stundu. Bez šašlika latvietis lāga nelīgo, tā nu tas ir.

Šašliks tiešām ir nacionālais ēdiens. Tikai kuras nācijas, tāds ir jautājums. Krimas tatāri noteikti pieteiktos uz autorību, un pareizi darītu. Jo šašliks tiešām nav nekāds "padomju cilvēka" izgudrojums – Krievijā tas ienāca tikai 19. gadsimta beigās, kad Krimas tatāri bija izkopuši gaļas cepšanu līdz niansēm, īpaši piestrādājot pie daļas, kur gaļu ar zobiem noplēš no zobena – kā filmās. Protams, dāmu dēļ, uz ko gan vēl šis triks varētu atstāt iespaidu.

Rietumāzijai un Austrumāzijai arī izsenis ir savi veidi, kā cept gaļu uz iesmiem un irbulīšiem, tā kā – šašliku, sauktu dažādos vārdos, mīl visi, un arī šašlikam ir plaša sirds, tas ļaujas ar sevi izdarīties, kā nu kuram tīk.

Par marinādēm vien varētu izrakstīties. To jau esam darījuši šajā rakstā, tāpēc teiksim īsi: marinādes ir māksla un zinātne reizē. No kefīra un majonēzes līdz ananasau sulai un brendijam, no sīpoliem etiķī līdz sarkanvīnam, no kadiķogām līdz kivi un granātāboliem – marināžu jautājumā tautas jaunradei robežu nav, un liekas, ka nav augļa, ogas vai šķidruma, kurā nevarētu mēģināt iemarinēt šašliku. Protams, kārtīga latvieša pirmā izvēle ir kefīrs un dilles, bet vai nu pie pirmās izvēles allažiņ jāapstājas!

Protams, nav jau tā, ka par šašliku nosaucama jebkura gaļa, kas sabāzta spainīti ar sazin ko un rotāta ar uzrakstu "Šašliks". Veikalos var nopirkt sazin ko, un reizēm pastāv pamatotas aizdomas, ka kādā gaļas fabrikā dienas gaitā uz zemes nokritušie atgriezumi savu reizi nonāk tieši šādos spainīšos. Protams, ne visi šašliku ražotāji vienā spainīti bāžami, bet vilšanos piedzīvot nācies daudziem. Un kas var būt ļaunāks par vīlušos un izsalkušu jāņabērnu? Protams, uz rīta pusi var apēst jebko, bet vai tāpēc grils jākurina, lai uz tā liktu sazin kādas gaļas ļerpatiņas?