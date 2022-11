Ne tikai majonēze ar bietēm. 42 idejas ēdieniem Latvijas karoga krāsās

Ēst gatavotāji var sist plaukstas, jo Latvijai ir paveicies ar karoga krāsām. Sarkanais un baltais tonis pārtikas produktos sastopams plaši, ļaujot improvizēt un klāt galdu gan ar sarkanbaltiem salātiem, gan desertiem!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rupjmaize, sviests un ķilavas – tā savas valsts melni–balti–zilo karogu ēdienā atveido kaimiņi igauņi. Un, lai nebūtu pārpratumu, iesprauž vēl karodziņu ķilavmaizītē. Lai arī mums patīk sūkstīties, ka igauņiem daudz kas ir labāks, skaistāks un gardāks, taču karoga krāsas toņi galda klāšanai mums ir daudz pateicīgāki. Ko tik mēs nevaram pagatavot, citējot karoga krāsu! Sāksim ar to, ka arī gadalaiks spēlē mums par labu – tikko novākta raža, kur bordo sakne – biete gaidīt gaida, lai to izsautē, izcep, pievieno desertiem un kūkām! Latvijas dzimšanas dienā samērā bieži godā tiek celta biete tandēmā ar majonēzi , gan salātos “Siļķe kažokā”, gan vienkārši biešu ripiņās ar majonēzes celiņu. Hei! Biete spēj daudz vairāk un arī bez majonēzes! To var sapārot ar kazas sieru vai biezpienu – rezultāts tikpat glīts un gards! Biešu un siera tarte! Izcils karoga atveidojums, ko uztapināt cepeškrāsnī! Un biešu sula, lai iekrāsotu rīsus, gatavojot risoto! Labi – Latvijas dzimšanas dienā labāk tapināt gruboto, patriotiskāk tomēr!

Nākamais līderis ir sarkanā samta jeb "Red Velvet" kūka. Šī Amerikā dzimusī torte ir vairāk nekā piemērota Latvijas dzimšanas dienai. Arī to sociālo tīklu lietotāji labprāt atrāda saviem sekotājiem. Jāatzīst gan – ja gribas patiesi labu Latvijas karoga sarkano krāsu, tad kūkai labāk pievienot pārtikas krāsvielas. Jau minētā biete spēj daudz, bet ne visu. Izmantojot to kā krāsvielu, pēc cepšanas kūka tomēr vairāk būs sarkanbrūna.

Nevar nepieminēt saldo krējumu, kas, sakults putukrējumā, gatavs savos pūkainos apskāvienos uzņemt kā dzērvenes, tā brūklenes un rudens avenes! Saldajam krējumam aiz muguras rindā trinas biezpiens, arī tas ir gana balts, lai kopā ar kādām ogām radītu sarkanbalto karogu!

Un atceramies par dzērveņu ķīseli un zemeņu mērcēm! Tajās droši var peldināt gan biezpiena krēmu, gan putukrējumu, saldas klimpas un bubertu!

No sirds izpausties iespējams, dekorējot kūkas un kūciņas, kēksus un kēksiņus. Balts un sarkans krēms, konditorejas maiss un aiziet saldā gleznošana!

Un galu galā – jebkurš ēdiens kļūst par svētku ēdienu, ja tajā iesprauž svētku karodziņu!

Lai mums visiem Latvijas dzimšanas dienā svētku galds pie kā pulcēties, ar vai bez sarkanbaltajiem ēdieniem!