Pašas siets Jāņu siers: pārbaudītas receptes un knifiņi, lai sanāk

Protams, ar pienu no goves pupa gardāks, un, ja vel govīte fizkultūriete, kas pati zālīti plūc plašā pļavā... Bet ir brūķēts arī no veikalā pieejamā, īstais fīlings ir procesā un attieksmē!

Kristīnes lauku recepte

Recepti neatceros pēc proporcijām, tāpēc tagad taisu pēc izjūtām. Atceros vien, ka piena masa ar rūgušpienu attiecība bija 1:1, tad vairs nav jāuztraucas, vai biezpiena par maz vai par daudz.

Vislabāk, ja tiek govs piens no nulles punkta izmantots. Pienu saraudzē rūgušpienā, kad sūkalas atdalās, kunkuļus karsē līdz biezpienam, to izkāš. To visu biezpiena masu svaigā pienā iekšā (jo treknāks, jo labāk) un atkal silda. Karsēšana (ne vārīšana) notiek tik ilgi, kamēr viss saiet lipīgi graudainā masā un sūkalās (atkal). Visu laiku jāmaisa, lai saprastu, kas notiek katlā un nepierautu biezpienu. To visu atkal izkāš.

Aktīvi, pat pasīvi agresīvi maisot, izkausē sviestu, samaisa ar sāli katlā turpat, kur taisīts biezpiens, un izkāsto masu liek iekšā katlā ar sviestu un sāli. Kad tas viss tikai sāk jaukties kopā, liek klāt visu no garšvielām, ko vēlas, un pāris olu dzeltenumu krāsai. Tas viss ir aktīvi jāmaisa, ne brīdi neapstājoties.

Līdz ko sāk vīties un ir viendabīgs, liek formā ar marli. Kritiskais moments ir nekādā gadījumā neļaut uzmest masai burbuli – tad nesacietēs, būs vienkārši mīksta masa.