Pirms algas rīsi, pēc algas rīsi: 44 receptes gan izdzīvošanai, gan uzdzīvošanai

Rīsi ir brīnumains produkts. Vēl brīnumaināks kā griķi. Grūtākos laikos rīsu krājumi glābj tā, kā nevieni griķi nespēj – no rīta līdz vakaram, no sāļa līdz saldam. Taču rīsiem var un vajag pievērsties ne laiku, bet garšu un daudzveidīgo gatavošanas iespēju dēļ.

Vispār dīvaini, kā rīsi spēj pārvērsties. No sadaļas ar gariem zobiem "griķi, rīsi, nu ēdam, kas ir, ja nekā cita labāka nav..." pirms algas līdz pēcalgas sajūsmas sadaļai "dodiet tik šurp suši, rīsu krēmus, jasmīnu rīsus, melnos rīsus un visvisādīgos smalkos rīsus!". Rīsi no neinteresanta "no rīta rīsi, pusdienās rīsi, vakarā nerīsi" ēdiena ar iedvesmu un dažām piedevām var kļūt par izcilu gardumu. Tātad – vaina attieksmē! Mainām attieksmi – rīsi ir labi, rīsi ir gardumiņš, ar rīsiem var pagatavot labu labās lietas!

Patiesībā, ja mājās ir dažu rīsu šķirņu kolekcija, var gardi paēst un lieliski uzdzīvot gan pirms, gan pēc algas. Piemēram, paciņa garo rīsu (vai tā saucamo parasto rīsu, no kuriem izdosies gan zupas, gan biezputras, gan pildījums, gan pagarinājums dažādiem ēdieniem), paciņa risoto rīsu (kas risoto pagatavošanai būs paši ideālākie, bet būs lieliski arī zupās un buljonos ) un, teiksim, jasmīnu rīsi, kas būs lieliski biezputrām ar dažādām mērcēm un kā piedevas gaļai kotletēs un pildījumos. Ideāls komplekts, lai izdzīvotu un uzdzīvotu visos laikos!

Putra ar instagramīgu potenciālu

Kaut kā gadījies, ka auzu putras ieņēmušas visas instagramīgās bildes un ir kā apliecinājums cilvēka veselīgumam un zirgspēkam visās nozīmēs. Rīsu putra nepelnīti palikusi ēnā, bet vērts to pamēģināt kaut vai garšas pārmaiņas pēc. Krēmīga, garda rīsu putra, ko no rītiem, šķiet, ēda pat Pepija Garzeķe, ir labs dienas sākums. Ar kanēli un mazumiņu cukura, ar dažnedažādām ogām – burvīgi garšo un izskatās tik skaisti! Galu galā, attiecīgi pasniegta, dienišķā rīsu putra spēj izskatīties kā īsts saldēdiens, nudien!

Rīsi gardie, rīsi dienišķie

Rīsi labāk kā daudz kas cits uzsūc šķidrumus, tāpēc tie vienmēr ir izcila izvēle, pasniedzot kopā ar gaļas, krējuma un citām mērcītēm. Ēdot kopā ar rīsiem, tās nav pat jābiezina ar miltiem (kas dažiem skaitās vecmodīgi un nāves grēks) – rīsi uzsūc visu, un mērces un rīsu maisījums dod sāta sajūtu ilgam laikam. Šķietami dienišķs savienojums – rīsi un gaļas vai šampinjonu mērcīte krējumā – ir pārsteidzoši garšīgs, īpaši, ja kādu laiku rīsi palikuši novārtā.

Neaizvietojamie rīsi

Viens vārds: suši. Kā, nu kā gan tos mājās var pagatavot bez rīsiem? Un iemācīties gatavot suši mājās kļūst jo dienas, jo izdevīgāk, tīri par cenu celšanos domājot.

Vai – risoto. Brīnišķīgs, krēmīgs (tāpēc mājas kolekcijā jātur risoto rīsi!) risoto ir īsts dievu ēdiens, un ar tām sasatāvdaļām – baltvīns, trifeļu eļļa, kaltētas baravikas – var rīkoties pēc iespējām, fantastisku risoto var sasniegt ar minimāliem ieguldījumiem. Var jau teikt – rīsus var aizvietot ar grūbām, un sanāks izcils gruboto. Var! Un gruboto ir gards ēdiens, cepuri nost! Tomēr – īstena, kārtīga, klasiska, krēmīga risoto pagatavošanai vajag tikai vienīgi rīsus.

Arī rīsu piena putrā neko citu kā rīsus neviens negaida, vai ne? Un ir cilvēki, kuriem arī kārtīgā vistas zupiņā ir vajadzīgi rīsi un tikai rīsi, nevis makaroni. Un krabju salāti, kā gan tos pagatavot bez rīsiem? Piedodiet, bet kukurūza nav tas! Un, galu galā, plovs? Parādiet man plovu bez rīsiem!

Rīsi, kas pagarina

Rīsi ir viens no tiem brīnišķīgajiem produktiem, kuri gatavi iekļauties visdžādākajās substancēs un sagatavēs. Ar tiem iespējams pagarināt gan zupas, gan mērces, gan zupu mērces, piemēram, gulašzupu. Rīsus var piejaukt maltajai gaļai – un tās joprojām būs kotletes, tikai ekonomiskākas vai vairāk, kā uz to skatās. Rīsus var piejaukt dažādiem pildījumiem, piemēram, pildīto papriku pildot ar maltās gaļas un rīsu maisījumu. Rīsus var iejaukt gaļā un dārzeņos – saglabājot ēdiena garšu, bet būtiski palielinot apjomu. Rīsi ir nosacīti ekonomisks produkts, kurš dod apjomu un kura delikātā garša ļauj to pievienot daudz kam. Rīsi saprot, kas jādara!

Saldie rīsi

Cik ātri "atkl rīsi" pārvēršas par "o, rīsi", ja rīsiem pievieno nedaudz saldā krējuma! Rīsu krēms ir viens no daudzu paaudžu bērnības hitiem – kopā ar dzērveņu ķīseli tas noteikti ievietojams bērnības gardāko saldēdienu sarakstā.

Rīsu krēmu vienkārši iespējams pagatavot arī bez lielas ņemšanās – vienkāršāks variants ir novārītos rīsos iecilāt svaigi kultu putukrējumu un to visu pārlikt ar zemenēm un citām ogām. It kā tā pati brokastu putra – bet kāda! Deserts!

Vēl jau ir arī rīsu pudiņi un dažādi citi saldēdieni ar rīsu piedalīšanos – un tad izrādās, ka rīsi var būt bezgala gards saldēdiens.

Mazie baltie graudiņi – jums ir potenciāls! Iedvesmai – rīsu sāļie un saldie no "Tasty" apcirkņiem. Lai izdodas noķert vilni un izbaudīt!