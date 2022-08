Politnekorektā vīriešu zapte: no maigas līdz ellīgi niknai

Vīriešu zapte mūsu laikos ir pilnīgi politnekorekta zapte no visiem viedokļiem. Patiesībā nav īsti skaidrs, kāpēc to sauc par vīriešu zapti – tāpēc, ka tā ir tik stipra, ka sievietes to nevar ēst? Nu, paklau! Var un ēd – un kā vēl ēd!

Ziniet ko, garšas kārpiņām tak nav dzimuma – ir sievietes, kuras ar kāru muti ēd vīriešu zaptes, pašus vīriešus piekožot vakariņās! Un ir vīrieši, kuri ēd rožu ievārījumu ar atšautu mazo pirkstiņu – un arī tā var būt! (Ak dieniņ, šī zapte patiešām izaicina uz seksismu katrā teikumā!)

Iespējams, ka vīriešu zaptes pirmsākumi ir cēlušies no asākajām adžikām un pikantākajiem čatnijiem, no visiem tiem ugunīgajiem, asinssarkanajiem vārījumiem, ar kuriem ugunsrijēji baro savus bērnus. Tomāti, pipari, selerija, sīpoli, ķiploki, ingvers, kas tik netiek likts iekšā tajā ugunīgajā, burbuļojošajā lavā! Katrai ugunsrijēju ģimenei, protams, ir sava recepte, kā jau klājas ar tādām ēdmaņām.

Foto: Shutterstock

Galu galā, vīriešu zapte tiešām var būt īsts raganas brūvējums, kad no tā spēcīgā tvaiku mutuļa un smaržām pilnas acis asaru pat pašai raganai, ap katlu buroties. Un tad tāda zapte tiek salieta burkās, uz vāka vēl uzsiets kāds punktains papīriņš ar faltītēm kā smukumbildēs, un šī burka nevainīgi un jauki pasniegta upurim, tas ir, vīrietim: lūk, tev zapte, vīrieti... Mīlestība un rūpes!

Vīrietis attaisa tādu burciņu, neko ļaunu nedomādams, ieēd karoti... Un ir beigts un pagalam! Ragana savu padarījusi!

Ne jau pavisam pagalam. Pagalam tādā nozīmē, ka tā vīriešu zapte ir tik ellīgi garda, ka vīrietis jau sāk gaidīt nākamo burciņu, tad nākamo un tā tālāk. Iebarošana ar vīriešu zapti ir nopietna lieta! Un viss legāli – ņem, kuru recepti gribi, nekā nelegāla tajās nav, bet nu tā garša un aromāts... Un čili un ķiplokus nevajag žēlot, tas arī fakts.

Vai nu raganas sākušas izmirt, vai vīrieši kļuvušu uguns neizturīgāki, bet vīriešu zapte, gadiem ejot, ir mainījusies. To var spriest pēc nosaukumiem vien: ātrā, kreftīgā, ekselentā, maigā, gardā... Maigā vīriešu zapte, iedomājieties?! Un arī tā var būt!

Nav gadījies dzirdēt, bet noteikti kaut kur vāra arī nikno (kā es), ellīgo, aso, trako, dullo vīriešu zapti – viss atkarīgs no sastāvdaļām un proporcijām un vārītājas garastāvokļa un temperamenta. Lai gan – tikko izsprucis kārtējais seksistiskais secinājums. Kurš gan teicis, ka vārītājas ir tikai sievietes? Ir vīrieši, kuri savas zaptes vāra paši – un, iespējams, pareizi dara. Jo, tikai pašam vārot, var ietrāpīt vispareizākās proporcijas un asuma līmeni. Un vēl var būt drošs, ka kāda ragana neieēdinās...

Vīriešu zapte nudien ir viena lieliska lieta, un lai nu paliek tas nosaukums. Bet tiešām labi, ka sievietes sev ir izcīnījušas vēlēšanu tiesības un tiesības ne tikai vārīt, bet arī ēst vīriešu zapti. Jo tas nu ir kaut kas tāds, no kā negribētos atteikties ne par kādu naudu. Un jo asāka, jo labāk!