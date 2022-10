Praktiski padomi kā apēst svētkiem izgrebto ķirbi no sēklām līdz mizai

Ķirbju grebšana nav ēdiena izniekošana! Tiesa, ar noteikumu, ka izkašņātās iekšas un vēlāk arī pārejais ķirbis tiek pārstrādāts tūlītējai apēšanai vai ilgspēlējošai lietošanai.

Zelta oga un indiāņu ābols, ķirbim dažādos laikos piedēvēja dažādus titulus! Par indiāņu ābolu to dēvēja eiropieši, kad pasaules apceļotājs Kolumbs to atgādāja uz Veco kontinetu. Ar šo milzu ogu varēja pabarot ne tikai visu ģimeni, arheloģiskie izrakumi liecina, ka tā mizas tikušas izmantotas arī kā protezēšanas līdzeklis. Indiāņi ķirbjus izkaltēja saulē un gatavoja no tiem traukus, mūzikas instrumentus un pat plostus! Haiti salā ķirbis bija valūta, bet Ķīnā ķirbju sula tika servēta tikai īpašiem imperatora viesiem! Vārdu sakot, ķirbis ir karaļu karalis!

Lai arī mūsu platuma grādos ķirbja godināšana un grebšana nav sasniegusi tik gigantiskus apmērus kā Amerikā, arī mēs nedaudz ar to niekojamies. Protams, mums nav fermu, kur braukt izmeklēt grebšanas ķirbjus. "Delfi" fotoredaktors Kārlis Dambrāns, ciemojoties Amerikā, tādā ķirbju izvēlē piedalījās. Par viņa piedzīvoto Halovīna priekšvakarā var lasīt šeit.

Taču ķirbji pie mums aug un, ja mājās ir bērni, tad viņi, visticamāk, arī izdīc izgrebt kādu ķirbi. Taupīgajam latvietim, izdzidot šādu vēlmi, iespējams, raustās plakstiņš un atmiņā nāk omes teiktais: “Ar ēdienu nespēlējas!” Taču nav jāspēlējas! Ir jāizmanto no sēklas līdz pat mizai! Pelnrušķītes kariete ir apēdama un izmantojama līdz pēdejai stīdziņai!

Seriālu vakariem un smukumam

Foto: Shutterstock

Stop! Nemet ārā sēklas un to ķēpīgo masu ap tām. Sēklas izkaltē, apgrauzdē un būs labu labā uzkoda pie seriāla, un veselīgāka arī! Savukārt tas ķepīgais un staipīgais jāsablendē un jāliek uz sejas kā maska, jo seja taču arī jāpabaro!

Universālais biezenis

Foto: Shutterstock

Izgrebtais mīkstums, vēlāk arī pāri palikusī ķirbju "gaļa" ar visu mizu, jāliek cepeškrāsnī, vienkārši uz cepamās plāts un jācep, līdz mīksts. Masai ļauj atdzist, to sablendē un tālāk jau sākas neskaitāmi gardas iespējas – kūkas, pīrāgi, biezzupas, biezeņi un vēl, un vēl. Sablendēto biezeni, ja ķirbis bijis vareni liels, vajag sadalīt pa porcijām un sasaldēt. Pēcāk varēs vilkt ārā un izvēlēties, ko gatavot.

Spiežam, vāram, dzeram un saldējam!

Foto: Shutterstock

Arī ķirbju sula savā pielietojumā daudz neatšķiras no biezeņa. Tikpat universāla un daudzveidīga! Var dzert svaigu, var pašķaidīt ar ābolu, burkānu vai kādu citu sulu, var parasto kafiju pārvērst pat ķirbju lati, var savārīt sīrupu, var pagatavot kokteiļus un smūtiju. Ja nevar visu patērēt – saldētavā iekšā un visu augšminēto atkārtot, kad luste un gribēšana!

Starp citu, ķirbju sula ir izcila zupas vārīšanai – nevāri dārzeņus ūdenī, bet ķirbju sulā! Pilnasinīga un intensīva garša!

Kaltējam un samaļam!

Foto: Shutterstock

Brīdī, kad Helovīns pagājis, neļauj ķirbim sapūt! "Nokauj" līdz beigām! Izgriez bojātās vietas, sagriez šķēlēs, izkaltē un samal miltos! Miltus pievieno, cepot kūkas un cepumus, rīta jogurtam, putrai, izmanto kā mērču iebiezināmo materiālu vai izmanto rīvmaizes vietā panējot!

Cepam, vāram, sautējam!

Foto: Shutterstock

Saprotama lieta, ka ķirbi var pārstrādāt pusdienās un vakariņās. Derēs kā zupas, tā sautējumi, cepti ķirbji, svaigi rīvēti, kūkas un cepumos, putrās un pankūkās. Rau, “Tasty.lv” ir atlasījis lērumu recepšu, ko izmēģināt. Starp tām savu atradīs pat tie, kuri saka, ka ķirbi neēd!

Lai labi garšo!