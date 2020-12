Pufīgi un mutē kūstoši – 20 mājās pagatavojamu pīrādziņu receptes svētku galdam

Mājās gatavot svētku pīrādziņu ir īpašs, patiess un mīļš process. Jauki, ja to var darīt visa ģimene kopā. Viens griež gaļiņu, otrs ar glāzi izspiež mīklas formiņas, bērni liek iekšā pildījumu. Un tad māja sāk smaržot tik aromātiski, ka nevar sagaidīt, kad pīrādziņus varēs ņemt ārā no krāsns. "Tasty" apkopo mutē kūstošu pīrāgu receptes, ko līdz svētkiem pagatavot pašu spēkiem. Un galvenais – atcerēties laikus tos izņemt no krāsns!

Pīrādziņu cepšana patiesi ir neatņemama Ziemassvētku sastāvdaļa. "Pīrādziņi būs katrās mājās. Un mācīt, kā taisīt pīrāgus, manuprāt, nav īsti pareizi. Jo katrās mājās ir sava recepte, kā tos gatavo. Tieši tā būs arī īstā. Katram vismaz vienreiz jāpamēģina, un tad atradīs veidu, kā pagatavot izcili pufīgus pīrādziņus," uzskata "Beķereja SS" īpašnieks Sandris Štāls.

Tomēr viņš sniedz trīs vērtīgus padomus pīrāgu gatavošanā. Pirmkārt, ļoti svarīga ir gaļas izvēle. "Ja gaļā ir par daudz speķīša un nav liesumiņa, tad speķis izkūst un rodas viltus sajūta, ka pīrāgos nav ielikta gaļa." Otrkārt, rauga mīklas pīrādziņiem vajag atvēlēt laiku uzrūgšanas procesam, citādi pēc izcepšanas pīrādziņi saplaks. Un, treškārt, pirms liec cepties, apsmērē pīrādziņus ar olu. Tad pīrāgs iegūst spoguļa spīdumu. Lai izdodas garšīgi!