Sasildīs ieputinātos! 14 karija receptes miesai un garam

Apcepta un sasutināta gaļa, kas papildināta ar buljona vai kokosriekstu piena virumu, bet visa vienojošais elements ir pikantas garšvielas – tāds ir sildošais dienvid un austrumāzijas karijs. Saltā un vējainā Latvijas ziemā arī tādu var nobaudīt, lai pēc pabūšanas putenī apsildītu nogurušo ķermeni un remdētu izsalkumu ar asa karija bļodiņu. Ja pats vēl neesi pagatavojis – iedvesmojies un steidz uz virtuvi!

Pašu maltītes nosaukumu un līdz ar to arī garšvielu maisījuma nosaukumu – karijs – savulaik ieviesuši briti, atvasinot no Indijā lietotās tamilu valodas vārda "kari", kad šo maltīti pārveduši mājās no savas kolonijas, vēsta vietne "Indiaphile". Lai gan karija izcelsmes valsts ir Indija, šī maltīte nu sastopama ļoti daudzās citās pasaules valstīs, taču vienas no populārākajām versijām ir indiešu un taizemiešu kariji.

Maltītes pamatā ir bieza, garšvielām bagātīga mērce, kas papildināta ar gaļas gabaliņiem, pākšaugiem vai jūras veltēm, atkarībā no reģionālo recepšu tradīcijām. Mūsdienās pasaulē vispopulārākās ir britu atvasinātās receptes, kam pamatā arī tiek izmantota karija garšviela, kurā ir koriandrs, kurkuma, čili pulveris, kumīns, melnie pipari un ingvers, norāda "BBC Good Food". Kas interesanti – Indijā katrai ģimenei ir sava karija pagatavošanas metode un īpašais garšvielu sajaukums, kuru tā izmanto, nereti divu vienādu neatrast, jo gatavots tiek pēc sajūtām.

Piemēram, indiešu karija receptēs nereti pamatā izmanto garšvielu maisījumu "garam masala", kurā ir kanēlis, kardamons, krustnagliņas, kumīns, koriandrs, muskatrieksts un pipari. Turklāt indiešu karijs pamatā ir garšām bagātīgs, ne pārāk ass (salīdzinot ar citu nacionālo virtuvju karijiem) un sildošs. Turklāt šis karijs lielākoties ir veģetārs.

Kas attiecas uz vēl vienu populāru karija veidu – taizemiešu kariju – tas būs krietni asāks un tā receptēs pamatā maltīte papildināta ar kokosriekstu pienu. Taizemiešu kariji arī atšķiras pēc tā, kādas krāsas pipari vai karija pastas tiek izmantotas maltītē – sarkanās, zaļās vai dzeltenās. Asās garšvielas taizemiešu karijā balansē ar saldeno kokosriekstu pienu, un visbiežāk šajā karijā var baudīt arī vistas gaļu, garneles un citas olbaltumvielām bagātas sastāvdaļas.

Kam tad īsti ir jābūt sildošajā dienvidaustrumu "sautējumā" karijā? Pamatā tās ir garšvielas, kas izkarsētas nelielā daudzumā eļļas uz mazas uguns. Turklāt kariju paspilgtina svaigi sīpoli, svaigs ingvers un svaigi asie pipari, kas smalki jo smalki sakapāti. Tad seko dārzeņi (pēc sirds patikas), pākšaugi, piemēram, turku zirņi, lēcas vai pupiņas, kas iebiezina maltīti, kā arī gaļa vai jūras veltes. Visam pāri noteikti jābūt arī šķidrumam, kas veido konsistenci starp mērci un sautējumu, – tam derēs ūdens, buljons, kokosriekstu piens vai saldais krējums, iesaka šefpavārs Bendžamins Kellijs savā mājaslapā "Chefsnotes". Gatavo virumu pasniedz pašu par sevi vai ar graudaugiem, visbiežāk rīsiem.

