Soli pa solim: deviņas izcilas zupas, kas ļaus aizmirst par drēgnumu un izsalkumu

Iestājoties rudenim un drēgnam laikam, ēdienkartē ierakstās sildošas zupas: sātīgas, kalorijām bagātas un sildošas. Tādas, lai pēc viena šķīvja iztukšošanas var aizmirst par izsalkumu un salšanu uz vismaz pāris stundām.

Šajā izlasē – deviņas tādas zupu receptes no visas pasaules: izcili garda sīpolu zupa no Francijas, tradicionālā zivju zupa uha, spēcinošais eliksīrs jeb vjetnamiešu iecienītā pho zupa, gruzīnu virtuves lepnums – harčo, uzbeku lagmans, kreftīgs un biezs ukraiņu borščs, ungāru gulašzupa un bonusā vēl viena ideja no Gruzijas – sildošā un maigā vistas zupa čihirtma, kā arī ekonomiskais un sātīgais rasoļņiks.

Atliek vien izvēlēties sev tīkamāko, pārskatīt virtuves plauktus, sagādāt trūkstošos produktus un ķerties pie darba. Sasildies ar zupu!