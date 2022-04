Tētis – ūdens bifelis, mamma – Itālija. Mocarellas stāsts un 42 sierīgas receptes

Mocarella, tomāti, baziliks – šī gardā un populārā uzkoda Itālijas karoga krāsās ir pazīstama visur. Mocarella ir viens no Itālijas gastronomiskajiem dārgumiem. Par simbolu to laikam īsti nevarētu saukt, jo Itālijā leģendāru sieru ir papilnam. Tomēr liela daļa pasaules slavas ticis tieši mocarellai, šai baltajai, krēmīgajai, tvirtajai delikātās garšas siera bumbai vairākos veidos un ar milzu gastronomisko potenciālu.

Protams, mazas cerības, ka piemājas stūra veikalā nopirktā mocarella būs gatavota no ūdens bifeļa piena. Tad tam jābūt itāļu pārtikas vai īstenu gardēžu veikalam no dārgā gala, un uz etiķetes jāmeklē uzraksts "mozzarella di bufala".

Bubalus bubalis, paldies par mocarellu!

Itālijā ūdens bifeļus atļauts audzēt un pienu no tiem iegūt tikai septiņos reģionos. Ūdens bifelis jeb domesticētais Āzijas ūdens bifelis (Bubalus bubalis – ak, latīniskie sugu nosaukumi reizēm ir tik brīnišķīgi!) ir atbildīgs par visas pasaules gardēžu laimi mocarellas siera jautājumos. Jāpiezīmē, ka, neraugoties uz līdzību, Latvijā manītie Eiropas bizoni jeb sumbri ir kaut kas pilnīgi cits, tā kā slaukt tos mēģināt nevajadzētu nekādā gadījumā, biznesa nebūs, tikai traumas.





Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Babalus bubalis jeb ūdens bifelis visā savā godībā. Inteliģento seju tvēris "Delfi" fotogrāfs Kārlis Dambrāns, apceļojot Dienviditāliju un viesojoties Paestum, pilsētā, kas slavena ar grieķu tempļiem un ūdens bifeļu fermu. Kurā dzīvo šādi te inteliģenti īpatņi.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI Tā izskatās ūdens bifeļu ferma no attāluma. Palmas, kalni... Kā te lai neiegūst apgarotu skatu? Kaut kāda ūdens bifeļu Holivuda!





Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI Nebūtu nekāds brīnums, ja izrādītos, ka ūdens bifeļiem atskaņotu itāļu operas. Nu, kaut ko no Verdi, teiksim."Strauja, strauja upe tecēj'" te nebūtu vietā. Lai kā arī to dārgo pienu gribētos vairāk un vairāk. Pasaule ir nepieēdināma!



Ūdens bifeļu piena mocarella ir barojošāka nekā govs piena mocarella, tajā ir augstāka kalcija, olbaltumvielu un dzelzs koncentrācija, kā arī zemāks holesterīna līmenis. Tas ir trīsreiz dārgāks par govs pienu – Itālijā, ja pieskaitām klāt vēl arī transportēšanu uz citām valstīm, cipars kļūst vēl lielāks.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Atpūtas brīdī.





Lielākā daļa mocarellas izgatavota no govs piena – gan izmaksu dēļ, gan tāpēc, ka ūdens bifeļi ražo tik, cik ražo, un ne lāses vairāk. (Vajag ieskatīties viņu sejās – būs, kamēr būs, bet pēc tam – nebūs, vērosim palmas un meditēsim!) Bet lai tas mūs neapbēdina – arī lielveikalos nopērkamajās paciņās tik un tā ir mocarella, un, lai ko mēs no tā gatavotu, tas būs gana smalki, gana garšīgi un pilnīgi noteikti – itāliski.

Ātri!

Siera ražošana neatkarīgi no tā, ko kāda zvēra nāk piens, ir samērā līdzīga. Siers netiek mēnešiem un gadiem izturēts kā daži slaveni itāļu siera īpatņi (līdz pat puvumam un tārpiņiem!) - to ražo diezgan žiperīgā tempā, un pēc iepakojuma atvēršanas tā tas arī jāizlieto: ātri.

Mocarellas gatavošanas procesu sauc par "pasta filatu". Ar pastu jeb makaroniem te gan nav nekāda sakara. Pienam pievieno sūkalas kas satur termofīlās baktērijas, pēc tam pievieno siera fermentu, tā veidojot biezpienu. Biezpienu karsē ūdenī vai sūkalās, līdz veidojas tādas kā stīgas (no turienes arī termins "stīgu siers") ar elastīgu tekstūru.

Foto: Shutterstock

Biezpiena stīgas stiepj un mīca līdz viendabīgai masai un pēc tam veido apaļas bumbiņas, un svaigs mocarellas sieru faktiski ir gatavs. Smalkākās siernīcās to visu dara ar rokām, bet tā jau ir sava veida izvirtība un īsts tūristu slazds.

Foto: Shutterstock

Ja doma arī ko pārdot, protams, viss ir automatizēts. Pasaule mīl mocarellu, pasaule pieprasa mocarellu, un tik daudz roku itāļiem nav, lai apmierinātu pieprasījumu bez rūpnīcām un konveijeriem.

Foto: Shutterstock

Mocarella ir laba visos veidos. Ir varianti!



Mocarellai ir vairāki veidi. Svaigais mocarellas siers sūkalās, ko pārdod mazos iepakojumos, ir pierastākais variants, lai gan arī tam var būt dažādi izmēri – no apelsīna izmēra līdz ķirša lieluma bumbiņām. Parasti šis siers ir ražots no govs piena un tādējādi tas ir plaši pieejams, arī cenas ziņā. Izmantot šo sieru var visvisādi – gan jau minētajā Itālijas "apēdamajā karogā" kopā ar tomātiem un baziliku, gan picās, lazanjās un citos gardos veidos.

Mocarella no ūdens bifeļa piena – "mozzarella di bufala". Tas ir labi jāpameklē, bet atrast var, un zinātāji saka: garšās atšķirība ir ļoti jūtama. Šis siers ir garšā pilnīgāks, bagātīgāks, gardēži, tāpat kā vīnu izgaršojot, te spēj sagaršot zāles piegaršu un pat noteikt Itālijas reģionu, kur audzēti un baroti ūdens bifeļi. Arī šo sieru var izmantot dažādi, bet, ņemot vērā izcelsmi un cenu, šo sieru vērts baudīt svaigā veidā kopā ar tomātiem, baziliku, ciedru riekstiem, kaperiem, labu olīveļļu... Tā ir bauda. Bauda!

Foto: Shutterstock

Burrata siers ir viskrēmīgākā mocarellas versija. Mazliet gumijotā ārpuse slēpj krēmīgu, maigu, mīkstu sieru iekšpusē, un šis ir īsts baudījums. Burrata sieru var baudīt gan vienu pašu, gan izmantot tāpat kā citus mocarella siera veidus, bet nu jāteic, ka, piemēram, uz picām burrata ir kas īpaši lielisks. Un te nav jābūt itālim vai izsmalcinātam gardēdim, lai sajustu atšķirību. Ja izvēle uz picas ir svaigais mocarella siers vai burrata siers, ir vērts mazliet piemaksāt, lai dabūtu īstu baudījumu ar burrata sieru!

Foto: Shutterstock

Rūpnieciskā mocarella parasti tiek ražota ciešos iepakojumos bez šķidruma, tā ir gumijotāka un sāļāka. To pārsvarā iegādājas restorāni un citas iestādes, kur regulāri nepieciešams liels siera daudzums picām, lazanjām un citiem ēdieniem.

Kūpinātā mocarella var būt ar dažādām garšām – ābolu, kastaņu, ķiršu, pekanriekstu – un šīs ir izcilas uzkodas. Tāpat kā vēl viens mocarellas veids: scamorza siers. To gatavo no govs piena, un tas ir izturētākais no visiem mocarella siera veidiem. Tik izturēts, ka tīri paciets un faktiski tiek uzskatīts nevis par mocarellu, bet par tās brālēnu.

"Tasty" dalās ar dažādām receptēm, kur mocarellas sieram ir liela nozīme. Šis tiešām ir brīnišķīgs produkts: maigi tvirts un tik saderīgs ar zaļumiem un sarkanumiem (tomātiem), kad svaigs, kolosāls sviestmaižu un salātu papildinājums un rotājums, kad ķirša lieluma izmērā; izcili kūstošs un baudāmi staipīgs picās, lazanjās, karstmaizēs, sacepumos, sautējumos un citos gardumos.