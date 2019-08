Ābolu strūdele ar riekstiem

Ābolu laika kāruma recepti iesaka "Instagram" konta love to cook autore Veronika Ļevša.

Sakarsē krāsni līdz 180 grādiem. Izklāj plāti ar cepamo papīru.

Gatavo biskvītu. Olas un cukuru, vaniļas cukuru ar mikseri puto, līdz masa dubultojas un paliek gaiša. Pievieno miltus un prātīgi iecilā iekšā.

Liek mīklu uz cepamās plāts, un ar karotes palīdzību izlīdzina vienmērīgi. Cep aptuveni 20 minūtes.

Kad biskvīts ir gatavs, to nedaudz atdzesē, izceļ no plāts, uzmanīgi atdala no cepamā papīra un ierullē dvielī, veidojot ruletes formu. Ļauj atdzist.

Pa to laiku gatavo pildījumu. Ābolus nomazgā, nomizo un izgriež serdi. Sagriež mazos kubiņos, Liek katliņā ar cukuru, rozīnēm un kanēli. Visu maisot vāra 5 minūtes, tad noņem no plīts un atdzesē.

Riekstus sasmalcina un apgrauzdē sausā pannā bez taukvielām.

Uzmanīgi atrullē biskvītu, pārziež ar ābolu ievārījumu, pārkaisa ar kanēli, tad pārziež ar sagatavoto ābolu masu, pārber ar grauzdētajiem riekstiem.

Prātīgi rullē ciet un notur ledusskapī vismaz stundu. Pirms pasniegšanas pārkaisa ar pūdercukuru un griež šķēlēs.

Lai labi garšo!