Atgriešanās studentu kopmītņu noskaņā – populārā 'TikTok' roltonu recepte

2.0000 1







5 minūtes 1 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Šī pārsteidzošā "TikTok" vakariņu recepte tevi atgriezīs kopmītņu laikos! "TikTok" populārais rāmens ir ātri pagatavojamas nūdeles, kas apceptas ar sviestu, ķiplokiem, olu un sojas mērci. Recepte ir patiešām ļoti garda, un garšos arī tiem, kuri uz ātri pagatavojām nūdelēm skatās ar greizu aci (nu, būsim godīgi, citi uzskata, ka no roltona maltītes nav nekāda ēšanas prieka!) Bet dažreiz jau var! "TikTok" entuziasti apliecina, ka šī recepte liks palūkoties uz ātrās pagatavošanas nūdelēm pavisam citā gaismā. Labākā!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bez šaubām, ka ikvienam ir savs iecienītākais veids, kā pagatavot ātrās pagatavošanas nūdeles. Daudzi piekritīs, ka roltoni ir viens no izcilākajiem izgudrojumiem. Momofuku Ando, kurš izgudroja ātrās pagatavošanas nūdeles tādā formātā, kādā tās tagad pazīstam, teicis: "Cilvēki ir nūdeļu būtnes."

Šis "TikTok" rāmens ir pat pārāk viegli pagatavojams, lai to nepamēģinātu. Turklāt visas sastāvdaļas visticamāk ir jau tavā virtuvē! Kas tas ir? "TikTok" rāmens ir garšīgs, nedaudz salds, pilns ar umami (viena no piecām garšām, ko mēs varam uztvert kopā ar saldu, sāļu, skābu vai rūgtu garšu).

No visiem labi zināmās ātro nūdeļu pagatavošanas receptes "TikTok" rāmens atšķiras, ar to, ka to gatavo, pievienojot sojas mērci, brūno cukuru un ķiplokus, kā arī ceptu olu.

Kā pagatavot "TikTok" ramen?





Pagatavo nūdeles saskaņā ar norādījumiem uz iepakojuma un, kad tās ir mīkstas, kārtīgi notecini šķidrumu. Profesionāls padoms: ja esi īsts nūdeļu cienītājs, turi nūdeles ūdenī nedaudz īsāku laiku par ieteikto, jo tās nedaudz vēl gatavosies, kad pievienosi mērci.

Pannā uz vidējas uguns uzkarsē sviestu. Samaisi ķiploku vai ķiploka pulveri un sarkano piparu pārslas (čili pārslas). Kad ķiploks kļuvis mīksts, iemaisi brūno cukuru (vari izmantot arī parasto cukuru vai pat medu) un sojas mērci.

Mērcei pievieno nosusinātās nūdeles un visu samaisi. Nūdeles novieto vienā pannas malā.

Pagriez lielāku uguni un pievieno pannā viegli sakultu olu un apcep to. Gatavo olu kulteni iemaisi nūdelēs.

Nūdeles servē bļodā un pārkaisi ar sagrieztiem lociņiem, kā arī pārber ar sev vēlamo garšvielu maisījumu. Pieredzējuši "tiktokeri" iesaka izmantot ar "bagel" garšvielu maisījumu, jo bez tā rāmens negaršošot tik labi.

Izbaudi karstu!

Kā pagatavot "bagel" garšvielu maisījumu?

Mazā bļodiņā sajauc kopā:

1,5 ēdamkarotes grauzdētu sezama sēklu

1 ēdamkarote magoņu sēklas

1 ēdamkarote malto ķiploku

1 ēdamkarote malto sīpolu

1 tējkarote rupjās sāls

Bet, ja "TikTok" īsie video neiet tev pie sirds, vari izmantot arī "YouTube" pamācību!



Recepte iegūta no portāla "Iamafoodblog.com".