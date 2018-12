Baltās šokolādes, krēmsiera un piparkūku deserts ar augļu ķīseli

Šāds deserts arī būs lieliska iespēja, lai notiesātu piparkūkas un mandarīnus, kas, iespējams, svētku laikā jau ir līdz brošai.

Atkausē zemenes. Nomizo bumbierus un mandarīnus. Mandarīnus izloba daiviņās un ar naža palīdzību atbrīvo mandarīnu daiviņas no plānajām miziņām un sēklām. Kubiņos sagriež bumbierus.

Gatavo ķīseli – ber katlā atkausētas zemenes, bumbierus un mandarīnu filejas, pievieno cukuru, vanilīna cukuru un pārlej ar 2 litriem ūdens. Vāra tik ilgi, līdz ogas sākt lēnām izjukt.

Atsevišķā traukā ielej 200 ml auksta ūdens, pievieno cieti un visu izšķīdina, lai izveidotos putriņa. Kartupeļu cietes šķidrumu lēnām pievieno savārītajām ogām, nepārtraukti maisot, lai masa sabiezē. Kad ķīselis ir sabiezējis, tad to noceļ no plīts un atdzesē. Ja nevēlas, lai ķīselim izveidojas plēvīte, tad to var pārkaisīt ar cukuru. Atceries – ja vēlies šķidrāku ķīseli, jāpievieno mazāk kartupeļu cietes, piemēram, 6 ēdamkarotes.

Atsevišķā traukā sarīvē piparkūkas.

Traukā vai krūzītē ieber želatīnu un aplej to ar vēsu ūdeni, lai tas uzbriest.

Ūdens peldnē vai uz plīts katliņā izkausē balto šokolādi. Es parasti daru šādi: iemetu katliņā pāris pikučus istabas temperatūrā pastāvējuša sviesta, šokolādes gabaliņus salauzu un pievienoju pakusušajam sviestam, bet pēc tam visu uzmanīgi maisu, lai izkūst un nepiedeg.

Citā traukā gatavo deserta masu – krēmsieru ar mikseri puto vismaz 30 sekundes, lai veidotos vijīga masa. Klāt pievieno saldo krējumu un turpina 1 līdz 2 minūtes putot, lai veidojas krēmīga masa. Klāt pievieno pakusušo šokolādi, visu atkal saputo. Pierīvē klāt citrona miziņas, bet, ja masa šķiet par saldu, tad piespiež klāt citrona sulu.

Kad želatīns ir piebriedis, tad to izkausē uz plīts. Izkausēto un karsto želatīnu lej klāt krēmsiera-baltās šokolādes masai.

Krēmsiera-baltās šokolādes masu pārlej divās bļodās, jo vienai no tām pievieno klāt sarīvētās piparkūkas. Ja ir vēlme, tad piparkūkas var likt klāt visai masai, nevis to atsevišķi dalīt.

Masu lej lēzenā traukā, lai pēc tam to būtu viegli sagriezt kubiņos. Liek aukstumā, lai sastingst.

Kad ķīselis ir atdzisis, bet masa ir sastingusi, tad to liek saldā ēdiena trauciņos.