Brētliņas tomātu mērcē ar olu un majonēzi ideālām maizītēm

20 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Sastāvdaļas 1 gab. 1 gab. brētliņas tomātu mērcē bundžā brētliņas tomātu mērcē bundžā 3 gab. 3 gab. olas olas 1 gab. 1 gab. rupjmaize rupjmaize pēc garšas pēc garšas tumšais alus tumšais alus

"Reņģēdāju pavārgrāmata", Dzintra Kolāta lolojums, ir īsta dārgumu krātuve. Izcilas un, vairumā gadījumu, ekonomiskas receptes dažādiem dzīves gadījumiem – no smēriņiem un uzkodām līdz zupām, kārtīgiem "otrajiem" un gardiem sacepumiem. Lepojamies, ka grāmatā ir arī lērums recepšu no "Tasty" krājumiem! Bet šī Naura Zariņa recepte (publicējam vārds vārdā!) jaunajā pavārgrāmatā nākusi no Reņģēdāju festivāla.

Aizejam uz bodi. Paķeram bundžu ar brētliņām tomātu mērcē, burku ar majonēzi, pāris olu rudzu maizi un kādu tumšo aliņu. Nevajag aizmirst par to visu samaksāt smukajai kasierei.

Kad garais pārgājiens uz bodi ir beidzies, vajag atrast virtuvē tīru kastroli un uzvārīt olas. Sameklējam ģimenē lielāko muļķi čaumalu nolobīšanai.

Saberam olas bļodā, nikni uzbrūkam ar dakšiņu, pievienojam brētliņas tomātu mērcē (vēlams bez bundžas!) un to visu kārtīgi samaisām ar majonēzi.

Sasmērējam uz rudzu maizes, un gards uzkožamais pie alus ir gatavs. Vēl vajag atrast TV, pa kuru rāda hokeju.