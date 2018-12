Cūkgaļas aukstā gaļa

12 stundas Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Latviešu virtuvē iecienīta arī aukstā gaļa. Ja tās pagatavošanā izmanto labas kvalitātes izejvielas, tad tas ir ļoti labs un veselīgs ēdiens. Vai zini, kā aukstā gaļa atšķiras no galerta? Auksto gaļu parasti gatavo no cūkgaļas kājas daļām, jo tur ir pietiekami daudz gaļas un kaula – tātad arī želatīna, savukārt galertu tradicionāli gatavo no cūkgaļas ausīm, galvas un citām daļām. Neatkarīgi no sastāvdaļām, abi šie ēdieni ir vienlīdz labi un veselīgi.