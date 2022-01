Fotorecepte: Lavaša, vistas un salami pīrāgs

3.5000 2







1 stunda30 minūtes 4 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Edgars Turķis apgalvo, ka par pavāru nekur nav mācījies un vispār ēst taisīt neprotot, bet kā lai tam notic? Viņa receptes ir īsta ballīte – sākot jau no tā, kā uzrakstītas, beidzot ar rezultātu, protams. Edgara jaunākās receptes pilns nosaukums ir šāds: Vistfilejolīvsalamisierpīrāgs.

Viss, kas vajadzīgs, ir apcepta vistas fileja mazos gabaliņos, lavašs, siers; tie melnie bļodā nav nekādi prusaki, bet pārgrieztas melnās olīvas; ja negaršo olīvas, tad liec jebko, kas pašiem garšo, kā arī saldais krējums, 4 olas, salami, 2 pačkas 180g biezpiena, olīvais eļļis un sāls/pipars pēc garšas. (Receptē minētais sastāvdaļu daudzums ir vairāk vai mazāk variējams, jāskatās uz aci un jāvadās pēc izjūtas!)

Foto: Edgars Turķis

Viena liela bļoda, kurā ir vistas fileja, biezpiens, olas, bikel sāls un pipars, maisām, maisām, kamēr samaisām.

Foto: Edgars Turķis

Siers un olīvas piesaistās dejā, bišķi olīveļļa un maisām trako danci, galvenais, liela bļoda, lai maisās un nekrīt nekas aiz borta + 2m distance.

Foto: Edgars Turķis

Lavašs! Salokām apmēram maka lielumā, bet suņa sugas taksis garumā, un čopelējam smalki, bet ne skalpeļa smalki, tādi kā makaroni lai sanāk...

To pašu darām ar salami.

Foto: Edgars Turķis

Viss iet tajā pašā disco/pop/rock bļodā un maisām.

Foto: Edgars Turķis

Saldais krējums kādi 300g, maisām, maisām...

Foto: Edgars Turķis

Pārlejam visu šādā cepampannā. Nav cepampannas? Nu tad pabaro mājdzīvniekus un uzcep pelmeņus... Sorry, šoreiz šāda cepampanna ir "must have"!

Foto: Edgars Turķis

Nolīdzinām visu tā, lai smuki viss līdzens. Liekam cepeškrāsnī 175C uz 47 min.

Foto: Edgars Turķis

Kad laiks pagājis, ņemam ārā un ļaujam visam atpūsties minūtes 15.

Foto: Edgars Turķis

Vistfilejolīvsalamisierpīrāgs! Pasakiet to ātri trīs reizes pēc kārtas!

Garšulis un cerams garšos arī jums!