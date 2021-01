Gaisīgā zemeņu debesmanna ar pienu

4.0000 1







30 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

400 g 400 g saldētas zemenes saldētas zemenes 90 g 90 g cukurs cukurs 0.5 glāze 0.5 glāze manna manna

Gaisīgo, maigo un gardo saldēdienu no zemenēm vari pagatavot pat ziemā. Ja ledusskapī neatrodi saldētas zemenes, lielisks tas izdosies arī no āboliem vai citām ogām. Bērni īpaši novērtēs šo kārumu, kuru pagatavot var vienkārši. Galvenais ir kārtīgi to saputot, tad garša būs nepārspējama.

Liec katliņā saldētās zemenes, aplej ar ūdeni, lai tas noklāj ogas.

Vāri, kamēr ogas sašķīst.

Pieliec cukuru.

Lēnām maisot, pieber mannu, līdz veidojas vidēji bieza konsistence.

Noņem no uguns un aptuveni 3 minūtes nogaidi.

Kul ar mikseri, līdz uzpūtenis iegūst gaišu nokrāsu.

Baudi uzpūteni ar vēsu pienu. Lai labi garšo!