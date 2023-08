'Japchae'. Ceptas stikla nūdeles ar gaļu un dārzeņiem

0 0







1 stunda 4 porcijas - + Sarežģītība: vidēji

Korejiešu "Japchae" ir ēdiens, kas patīk visiem, un tas ir arī populārs ēdienkartes elements korejiešu restorānos ārzemēs. "Japchae" burtiski nozīmē "jaukti dārzeņi", taču mūsdienās to gatavo no dažādiem dārzeņiem un stikla nūdelēm. Tas prasa daudz darba, jo daudzas sastāvdaļas ir jāsagriež un jāapcep atsevišķi, taču lieliskā garša un izsmalcinātais izskats padara to par neatņemamu maltītes sastāvdaļu īpašos gadījumos. Trauku izrotājot ar sasmalcinātu bumbieri, tiks noņemta eļļas piegarša, ja būs vēl palikusi.

Sagrieziet liellopa gaļu garās, plānās sloksnēs. Nomazgājiet šitake un noņemiet kātus. Viegli saspiediet sēnes, lai izspiestu ūdeni, un sagrieziet tās plānās šķēlēs.

Nomazgājiet un sagrieziet gurķi šķērseniski 4 cm garos gabalos. Nomizojiet tos un sagrieziet sērkociņu kociņa biezumā. Uz brīdi iemērciet tos sālsūdenī un pēc tam ietiniet kokvilnas drānā, lai nosusinātu lieko mitrumu. Sasmalciniet arī burkānu un sīpolu.

Uzkarsētā pannā lejiet eļļu un atsevišķi apcepiet sīpolu, gurķi un burkānu šādā secībā un pēc tam pievienojiet sāli. Novietojiet tos traukā, lai atdziest. Atsevišķi samaisiet liellopa gaļas sloksnes un šitake, katru ar pusi no sagatavotajām garšvielām, un apcepiet tās pa vienam (vispirms liellopa gaļu un tad šitake), tad lieciet uz šķīvja atdzist.

Stikla nūdeles lieciet katlā ar lielu daudzumu ūdens un uzvāriet. Pagatavojiet nūdeles, līdz tās kļūst pilnīgi caurspīdīgas. Nosusiniet sietiņā un divkārt sagrieziet, ja nepieciešams, tas atkarīgs no nūdeļu garuma. Vispirms sajauciet tās ar sezama eļļu, pēc tam ar pārējām garšvielām, lai sastāvdaļas nesaliptu kopā. Nogaršojiet nūdeles un pievienojiet papildus sojas mērci, ja garša ir par maigu.

Lieciet pannā visu apcepto liellopa gaļu un dārzeņus ar nūdelēm. Pievienojiet sojas mērci pēc garšas. Pēc "japchae" pārvietošanas uz šķīvja izrotājiet ar plāni sagrieztām bumbiera sloksnītēm.