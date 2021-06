Jūnija īpašais deserts – ceriņu saldējums pilnīgai laimei

0 0







1 stunda 4 porcijas - + Sarežģītība: vidēji Pasniegt atdzesētu

Sastāvdaļas sauja sauja ceriņu ziedi ceriņu ziedi 500 ml 500 ml saldais krējums saldais krējums 500 ml 500 ml iebiezinātais piens iebiezinātais piens 1 gab. 1 gab. citrona miziņa citrona miziņa 1 gab. 1 gab. citronu sula citronu sula šķipsna šķipsna sāls sāls

Tvanīgajā ceriņu laikā pasniegt desertā aukstu saldējumu vienmēr ir laba doma. Bet mājās gatavots saldējums no pašu lasītiem ceriņziediem, īsta saldā krējuma un citām labām lietām – tā jau ir īpaša klase. Tas jau ir gabaliņš no tā, ko sauc par laimi. Un to mēs visi esam pelnījuši. Recepti iesaka "Chilli&Tonic" ēdienu blogere un recepšu autore Agate Vanuška.

Pirms saldējuma gatavošanas liek saldētavā trauku, kurā tiks gatavots saldējums. Traukam vajadzēs būt ledaini aukstam. Visus pārējos jaukšanas un maisīšanas darbiņus veic citās bļodās – saldēšanas trauku vajadzēs pašās beigās.

Lai iegūtu ceriņu krējumu, ceriņus var noturēt aukstā saldajā krējumā pāris stundas vai pat veselu dienu. Var arī uzkarsēt krējumu, pārliet ceriņiem un ļaut atdzist vismaz pāris stundas.

Kad ceriņu krējums nostāvējies, to izkāš caur sietu, lai krējumā nepaliktu nekādas ziedu daļiņas. Ceriņu krējumam jābūt vēsam, lai to būtu iespējams sakult.

Bļodā lej iebiezināto pienu, pievieno citrona miziņu, citronu sulu un sāli, visu samaisa. Beigās pieber vēl ceriņu ziedu šķipsniņu.

Sakuļ ceriņu krējumu putukrējumā un iemaisa iebiezinātā piena maisījumā. Ja liekas, ka masa saplok, tas nekas - saldējums tik un tā izdosies.

Tagad ir brīdis izņemt no saldētavas ledaini auksto trauku. Ielej tajā saldējuma masu un pārklāj ar pārtikas plēvi.

Liek trauku saldētavā un saldē vismaz 8 stundas.

Pāris minūtes pirms pasniegšanas ļauj saldējumam mazliet sasilt, uzsilt, lai vieglāk sadalīt pa porcijām.

Rotā ar… nu protams, ar ceriņu ziediem!

Skaistu, saldu un baudpilnu našķošanos!