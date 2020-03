Kartupeļu un biezpiena sacepums ar šķiņķi un sīpoliem

1 stunda 20 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Sātīgais kartupeļu sacepums ar kraukšķīgām šķiņķa šķēlītēm vienlīdz labi garšo gan tikko no krāsns izcelts, kad to var baudīt ar skābu krējumu vai kečupu, gan nākamajā dienā, kad to, sagrieztu šķēlēs, var šķīt iekšā kā sāļo našķi, pēcāk aplaizot nošmulētos pirkstus.

Sastāvdaļas paredzētas standarta cepeškrāsns (60x60 cm) plātij.

Sakarsē krāsni līdz 200 grādiem. Izklāj plāti ar cepamo papīru.

Kartupeļus, sīpolus un ķiplokus nomizo un sarīvē. Pavisam ātri šis darbiņš veiksies, izmantojot virtuves kombainu.

Sarīvēto masu liek bļodā, pievieno biezpienu, sāli, piparus, ķimenes un apmaisa.

Masu liek uz plāts un izlīdzina. Blīvi pārklāj ar šķiņķa vai cauraudzīša šķēlītēm un cep 40–50 minūtes.

Foto: DELFI

Foto: DELFI

Lai labi garšo!