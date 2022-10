Krēmīgais sēņu risoto

0 0







45 minūtes 4 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Gardās rudens veltes, sēnes, mežos sākam lasīt jau jūlija beigās un pat ātrāk, tāpēc visticamāk, ka lielākā daļa no mums jau ir paguvuši celt galdā šīs sezonas gaileņu mērci, sēņu karbonādes, zupas un salātus. Jāsaka gan godīgi, – par raženu sēņu gadu šo nenosaukt, bet tā kā sēnes tik ļoti piestāv rudenim, ir vērts šo to no sēņu klāsta pameklēt ne tikai mežā, bet arī veikalu plauktos.

Kā pagatavot krēmīgu veģetāro sēņu risoto, kurā eleganti saspēlējas trīs veidu sēnes, iesaka un ar recepti dalās "Fabrikas restorāna" šefpavārs Sergejs Gjačs. Viņš arī piebilst, ka ar sēņu izvēli šeit var spēlēties pēc sirds patikas un receptes pagatavošanā izmantot jebkuras citas, iepriekš groziņā salasītas un mājās iecienītas sēnes.

Dziļā pannā vai katliņā lej olīveļļu un apcep smalki sagrieztus ķiplokus un sīpolus.

Pieber rīsus, apmaisa, pievieno baltvīnu. Pakāpeniski lej klāt iepriekš sagatavotu buljonu, pieber sāli un piparus pēc garšas. Vāra apmēram 15 - 20 minūtes, līdz rīsi ir gatavi, bet ne mīksti (tiem jābūt nedaudz irdeniem).

Tikmēr atsevišķā pannā apcep ne pārāk smalkos gabalos sagrieztas sēnes, pievieno sāli un piparus pēc garšas. Pieber cukurzirnīšus un Harricot pupiņas.

Apceptajām sēnēm pievieno pagatavotos rīsus, kubiņos sagrieztu (aukstu!) sviestu, nedaudz rīvēta parmezāna siera un trifeļu eļļas. Kārtīgi apmaisa.

Īsi pirms servēšanas ēdienu papildina ar parmezāna sieru un uzber spinātus.

Krēmīgais risoto gatavs baudīšanai!

Šefpavārs Sergejs Gjačs atklāj, ka receptes "sāls" slēpjas tās krēmīgumā, paužot, ka to iecienījuši kā veģetārieši, tā gaļēdāji. Paša Sergeja gatavoto sēņu risoto varat pagatavot ne tikai savās mājās, bet nobaudīt arī Ķīpsalā, Balasta dambī 70, kur mājo Fabrikas restorāns ar brīnišķīgo skatu uz Vecpilsētas torņiem.