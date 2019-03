Kūka 'Putna piens' ar mango želejas pildījumu

Svarīgi! Lai pagatavotu kūku, būs nepieciešamas divas apaļās formas – 19 cm un 23 cm diametrā.

Sakarsē krāsni līdz 180 grādiem.

Gatavo biskvītu. Olas saputo ar cukuru līdz gaišai, biezai masai un pieputo klāt izkausētu, atdzesētu sviestu. Tad pa daļām iecilā izsijātus, smalkus miltus, sajauktus ar cieti un dzēsto sodu (sodu var aizstāt ar cepamo pulveri). Lej biskvīta masu ietaukotā kūkas formā (19 cm diametrā) un cep 12–15 minūtes. Svarīgi ir nepārcept, lai biskvīts nav pārāk sauss. Biskvītu pilnībā atdzesē ledusskapī.

Padoms: ja vēlas, biskvītu pēc izcepšanas var mitrināt ar cukura sīrupu (1:1 cukurs un ūdens), sīrupam var piespiest mazliet citrona sulu.

Kamēr biskvīts dziest, gatavo mango želeju. Gatavus un mīkstus mango sablendē līdz biezeņa konsistencei un izspiež caur sietu. Pievieno tam citronu sulu, uzbriedinātu želatīnu un cukuru pēc garšas. Želeju apmaisa un lej virsū formā atdzesētajam biskvītam.

Biskvītu un želeju liek ledusskapī, lai sastingst pāris stundas.

Tikmēr gatavo "putna pienu". Uzbriedina želatīnu, pārlejot ar ūdeni. Ļoti mīkstu sviestu uzputo, tad pieputo klāt pilnpienu. Noliek malā. Želatīnam pieliek pusi cukura un silda uz nelielas uguns līdz 60 grādiem vai karsta ūdens peldē. Nepārkarsē!

Kamēr želatīns nav pavisam atdzisis, saputo olu baltumus ar šķipsnu citronskābes vai šļuciņu citronu sulas un atlikušo pusi cukura. Saputotiem olu baltumiem tievā strūkliņā pielej un pieputo klāt izkausēto želatīnu. Turpina putot, līdz masa kļūst bieza un spīdīga. Tad uz lēniem miksera apgriezieniem pa daļām ieputo sviestu ar iebiezināto pienu.

Kad "putna piens" jeb suflē gatavs, izņem no ledusskapja biskvīta un mango želejas kūkas daļu. To uzmanīgi izņem no formas un liek lielākajā (23 cm diametra) kūkas formā (to iepriekš ietauko), tieši vidū. Apkārt lej suflē masu, lai tā pārklātu biskvīta un želejas maliņas. Masu izlīdzina un ledusskapī sastindzina 1,5–2 stundas. Tad virsū var likt glazūru.

Gatavo spoguļglazūru. Glazūru sāk gatavot tikai tad, kad suflē ir sastindzis. Želatīnu pārlej ar pusi ūdens un uzbriedina. Cukuru ar atlikušo ūdeni uzvāra. Kad ūdens uzvārījies un cukurs izkusis, pievieno izsijātu kakao un vēl pāris minūtes pavāra, kārtīgi izmaisot, lai neveidojas kunkuļi.

Paralēli uzsilda saldo krējumu ar uzbriedinātu želatīnu līdz 60 grādiem. Kakao masai tievā strūkliņā pielej saldo krējumu, rūpīgi samaisot ar izkausēto želatīnu. Glazūru izkāš caur smalku sietiņu, lai nav kunkuļu un burbuļu. Atdzesē līdz 30 grādiem un pārklāj atdzesēto suflē. Liek uz pusstundu ledusskapī.