'Kurmja rakums' – šokolādes biskvīta torte ar banānu un krēma pildījumu

Sakarsē krāsni līdz 180 grādiem. Izklāj apaļo kūkas veidni ar cepamo papīru.

Gatavo biskvītu. Olu dzeltenumus atdala no baltumiem (video receptē olu dzeltenumi netiek atdalīti, bet, tos kuļot atsevišķi, biskvīts izdosies gaisīgāks). Dzeltenumiem pievieno cukuru, vaniļas cukuru un sakuļ, līdz masa ir gaiša.

Pievieno pienu, eļļu un iekuļ. Sakuļ olu baltumus stingrās putās un iemaisa. Samaisa miltus ar kakao un cepamo pulveri, pa porcijām iesijā bļodā un iemaisa masā.

Lej mīklu veidnē, cep aptuveni 25 minūtes, pārbaudot gatavību ar koka irbulīti.

Kamēr biskvīts cepas, gatavo krēmu. Katliņā ber miltus, cieti un cukuru. Pievieno pienu un uz vidējas liesmas karsē, maisot, līdz krēms sabiezējis. Tad noņem katliņu no plīts, krēmā iemaisa sviestu un vaniļu (vaniļas cukuru vari aizstāt ar esenci, ekstraktu vai dabīgās vaniļas pāksts sēkliņām). Atsevišķā bļodā sakuļ saldo krējumu gaisīgās putās, pievieno krēmam, iemaisa un kuļ ar mikseri, līdz masa ir krēmīga un viendabīga. Iemaisa krēmā sasmalcinātu šokolādi. Atdzesē krēmu ledusskapī 30 minūtes.

Izņem veidni no plīts, atdzesē biskvītu, izņem to no veidnes, atdala no cepamā papīra un liek uz šķīvja.

Ar asu nazi izgriež biskvīta augšpusi pāris centimetrus no malām, lai veidotos padziļinājums pildījumam. Atdalīto biskvītu ar pirkstiem sadrupina vai sasmalcina drupačās virtuves kombainā.

Padziļinājumā liek krēma kārtu, tad nolobītus banānus – tos var likt gan nesasmalcinātus, gan sagriezt ripiņās, visu pārklājot ar atlikušo krēmu.

Pārber kūku ar sasmalcinātajām biskvīta drupačām.