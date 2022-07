Lauru lapas nepārspējamā melleņu kūka

0 0







2 stundas40 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Loading... Sastāvdaļas 700 g 700 g milti milti 500 g 500 g sviests sviests 2 glāze 2 glāze ūdens ūdens 1 TK 1 TK cukurs cukurs 1/2 TK 1/2 TK sāls sāls 1/3 TK 1/3 TK citronskābe citronskābe 1 l 1 l mellenes mellenes

Mums katram ir savs firmas ēdiens, kuru tieši mēs gatavojam vislabāk. Lauru lapai tā ir melleņu kūka. "Mēģiniet "pārsist" manu meistarojumu!" viņa saka. "Manu vārīto krēmu, čagano mīklu un melleņu pildījumu! Mēli var norīt, ka es jums visiem saku. Šitajā kārtainajā kūkā esmu vienkārši nepārspējama! Ņamm!"

Aukstu sviestu sarīvē.

Ūdenī izšķīdina cukuru.

Visas receptē minētās mīklas sastāvdaļas aši samaisa, patur ledusskapī vismaz pusstundu.

Mīklu rullē plānu, sadursta ar dakšiņu. Sanāk vairākām kārtām. Krāsnī iekšā! Ārprātā viegli!

Kārtas atdzesē. Pa to laiku uzvāra klasisku vārīto krēmu. Par to, kādu krēmu izvēlēties, kādas sastāvdaļas vajadzīgas un kā to vienkārši pagatavot, lasi te.

Uz apakšējās kūkas kārtas liek krēmu, uz tā ber mellenes, cik daudz vien vēlas. Pirms mellenēm var uzlikt arī kārtiņu ar lāceņu ievārījumu.

Starp pārējām kūkas kārtām smērē krēmu. Rotā ar mellenēm.

Lauru lapas piebilde: "Jebkuras ogas tur var likt. Zaptīti vai svaigā veidā. Ar brūklenēm visgardāk. Viss ļoti vienkārši, bet nejēgā garšīgi! Un smuki!"