Lietuvas garšas: mīkstais krējumsiers ar ķimenēm jeb žemaišu kastinis

Sarežģītība: vidēji Pasniegt atdzesētu

Kastinis – tradicionāls žemaišu ēdiens ir vienkārši pagatavojams, maigs mīkstais krējumsiers, ko gatavo no skābā krējuma vai rūgušpiena un sviesta. Tiek uzskatīts, ka garšīgāko kastini var sakult ar ābeles karoti. Kastinis gatavošanā kā garšvielas žemaiši visbiežāk pievieno ķimenes, dažreiz arī ķiplokus un citus garšaugus. Mēdz būt svētku un ikdienas kastinis. Ikdienai šo ēdienu gatavo no sviesta un rūgušpiena, bet svētkiem – no skābā krējuma un sviesta.

Atsaucoties "Tasty" aicinājumam dalīties ar lietuviešu kulināro mantojumu, recepti piedāvā Lietuvas lauku tūrisma asociācija un projekts "Skonių kelias". Ēdiens gatavots saskaņā ar Lietuvas sertificēta Nacionālā mantojuma produkta recepti, parādot tā gatavošanas procesu.

Uz dažām stundām biezo krējumu atstāj istabas temperatūrā. Dziļā bļodā liek karoti mīksta sviesta un pievieno glāzi skābā krējuma.

Bļodu liek karsta ūdens peldē un maisa tās saturu ar koka karoti. Pa karotei pievieno un iemaisa pārējo krējumu, maisot tik ilgi, līdz izlietots viss krējums un atdalījušās paniņas.

Kad masa sāk sabiezēt, pievieno sāli un rūpīgi samaisa.

Kastini pasniedz ar karstiem vārītiem kartupeļiem.