Pašu rokām darināti pelmeņi. Vienkāršāk nekā izklausās

45 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Sastāvdaļas 1/2 glāze 1/2 glāze ūdens ūdens 2 ĒK 2 ĒK eļļa eļļa 1 gab. 1 gab. ola ola 2 glāzes 2 glāzes milti milti 500 g 500 g maltā gaļa maltā gaļa sīpols sīpols pipari pipari ķiploks ķiploks zaļumi zaļumi sāls sāls cukurs cukurs

Zinām, zinām, ka daudzi atsakās gatavot paštaisītos pelmeņus, jo tā šķiet kā cīņa. Pirmkārt, cīņa ar mīklas pagatavošanu, kas ir apgrūtinoša, otrkārt, cīņa ar to, ka visa virtuve būs vienos miltos. Man gan sanāca būt lieciniecei, ka patiesībā tas ir ļoti vienkāršs, baudāms un pat meditatīvs process! Par to, ka draudzene Paula gatavojas gatavot pelmeņus, uzzināju no viņas atsūtītā video (steidzīgajā dienas ritmā biežāk izvēlamies nevis viena otrai rakstīt, bet gan atsūtīt video). Tā nu viņa padalījās ar gatavošanas gaitu un tad...

Un tad viņa vienkārši uz kādu laiku nozuda. Izrādās, ka pelmeņi sanākuši tik skaisti un gardi, ka pat nebija laika to nofotografēt. Apēsti tika sekundes laikā. Jā, tieši tik gardi tie sanāca! Tāpēc būs vien mums jāsamierinās ar fotogrāfiju "pelmeņu gatavošanas process", jo gala iznākuma fotogrāfijas mums diemžēl nav!

Sākam ar mīklas pagatavošanu! Ber bļodā divas glāzes jeb 400 gramus miltu, pievieno tējkaroti sāls un nedaudz cukura. Visu samaisa.

Citā bļodiņā iesit vienu olu, pievieno divas ēdamkarotes eļļas un pus glāzi ūdens. Visu kārtīgi sakuļ un pievieno miltiem.

Sāk mīcīt mīklu. Ja līp pie rokām, tad pieber vēl mazliet miltu (bet ar miltiem nevajadzētu pārspīlēt!).

No mīklas izveido mazu kukulīti, apsedz un noliek uz 20-30 minūtēm malā, lai mīkla "atpūšas" jeb atdziest. Vari mīklu ietīt arī pārtikas plēvē un atstāt istabas temperatūrā.

Pa to laiku sagatavo maltās gaļas pildījumu. Sīpolu nomizo, smalki sakapā un nedaudz apcep uz pannas, pievienojot augu eļļu. Tad cūkgaļas maltajai gaļai (noteikti var izvēlēties citu malto gaļu) pievieno sāli un piparus. Kārtīgi izmīca! Pievieno klāt iepriekš apceptos sīpolus, ja ir vēlme – ķiploku daiviņu un smalki sagrieztus zaļumus (pēc izvēles). To visu ar rokām kārtīgi samīca.

Ņem atdzisušo mīklu, izrullē pēc iespējas plānāk. Nesatraucies, ja nesanāk perfekti. Te gan ir mierinājums – ar laiku piešausies izrullēt ne par plānu, ne par biezu. Ieteikums: lai mīkla neliptu pie galda, apakšā paber miltus.

Ar glāzi izspiež mīklas aplīšus. Pa vienai tējkarotei liek pildījumu, aizspiež visas maliņas un galiņus saspiež kopā. Tātad sākotnēji sanāks mazs pīrādziņš, bet pīrādziņa abus galus jāsaspiež kopā.

Gatavos pelmeņus vai nu saldē, vai pagatavo pasniegšanai.

Uzvāra ūdeni, pievieno sāli un liek pa vienam pelmenim iekšā. Vāra 6-7 minūtes. Jāpagaida, lai pelmeņi uzpeld un tad vēl drusku pavārās.

Voilā! Pasniedz karstus kopā ar krējumu. Pāri pārber dillītes.

Lai labi garšo!