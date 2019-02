Pistāciju smilšu mīklas kūka ar mango un aveņu krēmu

Lielas un mazas, treknas un gluži nevainīgas, saldas un skābenas, krāšņas un pieticīgas – kūkas ir viens no iemīļotākajiem svētku gardumiem. Tās liekam galdā gan tad, kad uzņemam ciemiņus, gan brīžos, kad gribam pacelties pāri ikdienišķajam un palutināt sevi ar ko neparastu. "Rimi" gardēde Liene Zemīte piedāvā kūkas recepti, kas liekama galdā īpašos gadījumos.

“Svētkos atteikties no kūkas gabaliņa nudien nav vajadzīgs! It īpaši, ja tā gatavota ar mīlestību, savām rokām un no kvalitatīvām izejvielām. Protams, labāk izvēlēties kūkas, kuru sastāvā nav kviešu – tad šis gardums derēs arī cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ tos nelieto uzturā. Tomēr, lai cik veselīgas būtu sastāvdaļas, kūka ir kūka – našķis un cukura avots, tāpēc apēdam vienu kūkas gabaliņu – un nododamies fiziskām aktivitātēm!” aicina sertificēta uztura speciāliste, "Rimi" veselīgas ēšanas eksperte Olga Ļubina.

Sastāvdaļas paredzētas 2,4 kg smagai kūkai.

Vispirms gatavo pistāciju smilšu mīklu. Pistācijas samaļ pulverī, tad visas sastāvdaļas sablendē viendabīgā masā. Izklāj kūkas formā (~30 cm diametrā) un cep aptuveni 10–15 minūtes iepriekš līdz 180 grādiem sakarsētā krāsnī. Tad gatavo biskvītu: olas saputo ar cukuru līdz stingrām putām, pēc tam viegli iecilā mandeļu miltus. Biskvītu lej iepriekš sagatavotā formā, cep 175 grādos aptuveni 20 minūtes vai tik ilgi, līdz, iedurot koka irbulīti, masa pie tā nelīp. Gatavo krēmus – procedūra abiem ir vienāda. Želatīnu uzbriedina, pārlejot ar 50 g ūdens. Ūdens peldē maisot, karsē olu dzeltenumus un 50 g cukura ar mango vai aveņu biezeni, līdz masa sasniedz 85 grādu temperatūru. Paralēli puto olu baltumus un vāra cukura sīrupu: katliņā liek cukuru 200 g cukura, 100 g ūdens un karsē, kamēr veidojas cukura sīrups (līdz 118 grādu temperatūrai). Kad sīrups gatavs, to tievā strūkliņā lej klāt saputotajam olu baltumam un puto, kamēr izveidojas stingras, baltas putas. Izkausē uzbriedināto želatīnu un pievieno augļu vai ogu masai, tad sajauc kopā augļu-ogu un olu baltumu masu. Vienmērīgi samaisa. Lej formā uz pistāciju smilšu mīklas pamatnes, starp mango un aveņu krēmiem ieklāj biskvītu. Liek kūku ledusskapī sastingt. Dekorē ar ogām.

Foto: Publicitātes foto

Lai labi garšo!