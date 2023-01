Recepte no grāmatas: 'Našķoties' Zanes burgersalāti

0 0







30 minūtes 4 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Salāti, kas neizskatās pēc burgera, bet garšo tieši tā, kā burgers? Tieši tas, kas vajadzīgs vakariņām, kad slinkums gatavot ko sarežģītu, bet mirklīgo "fast-food" garšu gribas noķert. Tikai gaļiņa, kraukšķīgi ledus salāti, marinēti gurķīši un pasakaina mērcīte.

Uzreiz gan jāsaka, ka esmu Zanes Grēviņas jeb "Našķoties Zanes" grāmatu fane jau no pirmās "Našķoties" pavārgrāmatas izdošanas brīža, kad autorei vēl bija cits uzvārds. Manā grāmatplauktā iegūlusi arī "Našķoties bērnībā", bet novembra izskaņā iznākušo grāmatu "Vienkārši našķoties" (autorizdevums, 2022) iegādājos priekšpasūtīšanā un cītīgi gaidīju dienu, kad virtuālajos grāmatas atvēršanas svētkos to pārlapot.

Tāpēc ir tikai likumsakarīgi, ka "Tasty" rakstu sērijas "Recepte no grāmatas" kārtējā sērijā pagatavoju kaut ko no koši zaļi rozā pavārgrāmatas, uz kuras jau ierasti ar savu klātbūtni pagodina arī burkānus mīlošais suņuks Susurs. "Šī grāmata veltīta visām "esnezinukoēst" un "kadmājāsnekānav" situācijām. Ir laiks no tām atvadīties," rakstīts jau pirmajā lappusē. Saturs to tik tiešām apliecina – brokastu idejas, ašās kūkas, deserti, dažādas maizītes, uzkodas, sātīgas un interesantas vakariņu receptes, kuru īstenošanai viss atrodams vienkāršā pārtikas veikalā un nav nepieciešams skriet uz nišas veikaliņiem (ar zināmiem izņēmumiem, protams).

Foto: DELFI

Par "Našķoties" grāmatām nav daudz un dikti jāstāsta – tās ir labi zināmas un iemīļotas, jo kā gan citādi arī jaunākais izdevums būtu sastopams pērn pirktāko grāmatu topos, ja ļaudis tās nebūtu tik ļoti iecienījuši. Arī manas acis atvēra grāmatu meklējot, ko lai pagatavo mājiniekiem vakariņās, kas būtu garšīgs, vienkāršs un nenāktos lieki lauzīt galvu pie veikala pārtikas plauktiem. Acis apstājās pie iepriekš grāmatā ielīmētas līmlapiņas 231. lapaspusē – burgersalātiem būs būt!

Pannā uzkarsē eļļu, liek malto gaļu, pārber ar sāli, saldās paprikas pulveri un pipariem. Maisot apcep, līdz gaļa skaisti apbrūnējusi, iemaisa gaļā saspiestas ķiploka daiviņas un pannu ņem nost no plīts, ļaujot gaļai mazliet atdzist.

Gatavo mērci – mazajā virtuves blenderī liek majonēzi, tai pievieno tomātu mērci, marinēta gurķa gabaliņus, Dižonas sinepes, etiķi, cukuru, ķiploku pulveri un visu sablendē, līdz mērce viendabīgas konsistences.

Foto: DELFI

Lielā jo lielā bļodā liek salātiem nepieciešamās sastāvdaļas – ledus salātus, kas sagriezti vai saplucināti gabaliņos, ripiņās sagrieztus marinētos gurķīšus, ķirštomātus, plānās šķēlītes sagrieztu sarkano sīpolu, apcepto malto gaļu.

Visu pārlej ar pagatavoto mērci, salātus apmaisa un ļauj tiem ievilkties vismaz 30 minūtes.

Verdikts? Nu ļoti gardi! Mērce tiešām tāda, ko varētu iedomāties, liekam burgera maizītēs virs un zem gaļas kotletes. Tā kā mums prasījās klāt vismaz kādu ogļhidrātu avotu, salātus ēdām kopā ar biešu un citu dārzeņu "maiziņiem" jeb kantainajām maizītēm. Un ir skaidrs, kāpēc grāmatā receptes foto salāti nav samaisīti – tā vienkārši ir fotogēniskāk. Gatavais produkts izskatās pēc kišmiša, taču izskats ir maldinošs.

Grāmatā gan norādīts, ka recepte paredzēta trīs personām – varu apliecināt, ka atliku likām paēdusi būs arī četru cilvēku ģimene. Un gaļai droši saldās paprikas pulveri var pielikt mazliet vairāk.