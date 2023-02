Recepte no grāmatas: Ņinas Masiļūnes biezpiena un burkānu plācenīši

0 0







30 minūtes 2 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Sastāvdaļas 150 g 150 g biezpiens biezpiens 50 g 50 g burkāni burkāni 10 g 10 g sviests sviests 15 g 15 g cukurs cukurs pēc garšas pēc garšas sāls sāls 1 gab. 1 gab. ola ola 15 g 15 g manna manna 20 g 20 g kviešu milti kviešu milti 10 g 10 g tauki vai eļļa tauki vai eļļa

Vai burkāna ripiņas var iecept saldos biezpiena plācenīšos? Protams! Ja vēl mīklā iejaukta manna, rezultāts būs viegli kraukšķīgs un vēl jo gardāks.

Ir svētdienas pēcpusdiena, ārā nejauki smidzina ziemas beigu lietus, bet mazākie ģimenes locekļi pieprasa sev "kaut ko garšīgu" launadziņā. Uz veikalu tādā nelaikā it nemaz negribas doties, tāpēc jāmeklē, ko pagatavot no tā, kas jau ir ledusskapī. O, biezpieniņš ir! Un dārzeņu atvilktnē kaudzīte burkānu. Kā to apvienot? Šķiet, ka manīju recepti kādā no grāmatām…

Un tā roka pastiepās pēc Ņinas Masiļūnes recepšu apkopojuma "Ēdīsim garšīgi. Ziema" (2007, apgāds "Jumava"), kur atradās tieši tas, kas vajadzīgs. Tāpēc šīs nedēļas sērijā rubrikā "Recepte no grāmatas" Latvijas gastronomijas leģendas radīta recepte. Pirmajā mirklī lasot, iezagās prātā doma, kas no tā visa vispār sanāks, jo ierasts, ka burkānu pankūkās un plācenīšos vismaz sarīvē. Tomēr vērts uzticēties Masiļūnes kundzes receptei, pat ja darba gaita liekas neierastāka (vismaz manai paaudzei). Ķeramies pie lietas!

Burkānus noskalo, nomizo un sagriež plānās ripiņās vai pusripiņās, ja burkāns lielāks.

Pannā izkausē sviestu, ber iekšā burkānu gabaliņus, apkaisa ar pavisam mazu šķipsniņu sāls, kādu pusminūti apcep un tad uzlej nedaudz ūdens – pusglāzīti, ne vairāk. Uz lēnas uguns ļauj burkāniem sutināties, līdz ūdens teju iztvaikojis.

Tad burkāniem pannā pārber mannu, visu apmaisa, lai manna nedaudz uzbriest. Pannu ņem nost no karstā riņķa un ļauj burkānu un mannas masai atdzist.

Biezpienu liek traukā (drīkst būt arī nedaudz vairāk, jo mūsdienu standarta biezpiena paciņā ir 170–180 gr), pieber cukuru, mazu šķipsniņu sāls, liek klāt olu, miltus, visu samaisa. Tad pievieno atdzesēto burkānu un mannas masu, samaisa vēlreiz.

Uzkarsē pannā taukus vai eļļu. No biezpiena masas ar karoti veido plācenīšus pannā un cep, līdz no abām pusēm zeltaini.

Oriģinālajā Masiļūnes kundzes receptē ieteikts plācenīšus pasniegt ar skābo krējumu, cukuru un kanēli vai brūkleņu ievārījumu. Tā kā krējuma, cukura un kanēļa kombinācija ir varengarda ābolmaizēs, bērni apstiprināja, ka tādu vēlēsies arī pie pankūkām. Sacīts darīts! Un te nu laiks godīgai atsauksmei – šī recepte pavisam patīkami pārsteidza. Burkāna gabaliņi ideāli iekļaujas biezpiena masā, nav par saldu, bet manna, ak manna… tāds patīkams kraukšķītis!

Mūsmājās visi ēdāji apmierināti, no šķīvīšiem plācenīši pazuda zibenīgi un žēl, ka nebija uztaisīts vairāk. Bet noteikti vēl kādreiz pagatavosim. Pamēģiniet arī jūs un lai labi garšo!