Recepte no grāmatas: pikantā karija omlete Indijas noskaņās

0 0







20 minūtes 2 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Šī būs mazliet neparastāka omlete, kurā iejauktas Indijas garšu vēsmas. Sakultas olas, apcepti šampinjoni, panīra siers un mazliet pikants karijs. Neierasti, bet ļoti gardi, lai brokastu (vai citas ēdienreizes) maltītē ieviestu ko jaunu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Mātes dienas nedēļā aizdomājos par to, ko es pati kā mamma svētdienas rītā gribētu sagaidīt no mājiniekiem sveicienā. Protams, saldas kūciņas un ziedi vienmēr ir jauki, taču pamosties un saprast, ka brokastis un rīta kafija jau pagatavota – uhh, cik patīkami! Tāpēc šīs nedēļas sērijā rubrikai "Recepte no grāmatas" izvēlējos vienu no saviem mīļākajiem brokastu ēdieniem – omleti – pamēģināt pagatavot vēl neierastā manierē.

Par laimi, savu kārtu pavārgrāmatu rindā gaidīja kulinārijas zinātājās un vairāku pavārgrāmatu autores Signes Meirānes grāmata "52 omletes. Viena omlete katrai nedēļas nogalei" ("Story About Food", 2018). Omlešu grāmatā bez receptēm vēl noderīgi ir olu izmēru atšifrējumi, jo skaidrs, ka vidēja izmēra ola, ko izdējusi vistiņa Latvijā, atšķirsies no tās, ko izdējusi vista ASV vai Austrālijā. Tāpat šajā pavārgrāmatā atradīsi arī skaidrojumu par veikala olu cipariņiem, vērtīgo olu sastāvā un daudz citas informācijas, kas pārliecinās – olas ir jāēd!

Foto: DELFI

Bet nu, pie izvēlētās receptes – lai gan šai omletei tiešas saistības ar indiešu nacionālo virtuvi nav, autore to nodēvējusi par Indijas omleti, jo tajā izmantots kumīns un karija pulveris, kā arī panīra siers (paneer). Vairāk nav jāsaka, esmu "nopirkta"! Tā kā man ļoti garšo karijs un sēnes, bet pannā ceptajiem sieriem vienmēr esmu teikusi "jā", sapratu, ka šī būs īstā izvēle, lai sevi garšīgi palutinātu. Uzreiz gan jāsaka, ka manas mazpilsētas veikalos trešdienas vakarā receptē nepieciešamo keilu jeb lapu kāpostu nebija iespējams sameklēt, tāpēc aizvietoju to ar spinātiem. Bet tie, kuri neatrod panīru – noderēs arī tofu vai kāds no grilsieriem, kuri tagad veikalos vieglāk nopērkami.

Bļodiņā iesit olas, pielej saldo krējumu, pieber sāli, piparus un karija pulveri, un ar dakšiņu visu sakuļ.

Šampinjonus notīra un sagriež ceturtdaļās. Panīru sagriež mazos kubiņos. Ķiploka daiviņu saspiež ķiplokspiedē.

Uz plīts liek pannu, uzkarsē, ielej olīveļļu un un tad pannā ber kumīnu, sēnes un apcep, līdz sāk kļūt zeltainas (4 minūtes). Tad pieber spinātus un turpina apcept vēl 3 minūtes. Ja izmanto keilu, to pannā liec reizē ar sēnēm.

Beigās pannā pievieno arī saspiesto ķiploku, visu apmaisa un apcep vēl minūti.

Tad pannā esošās sastāvdaļas lēni pārlej ar sakulto olu masu, nedaudz apmaisa, lai sēnes, siers un lapiņas paceļas augstāk. Samazina plīts uguni uz vidēju un cep tik ilgi, līdz omletes nedaudz sarecējusi, bet ne pavisam.

Kad omlete gatava, to noslidina no pannas lielā šķīvī. Var pasniegt ar kādu kraukšķīgu sausmaizīti, čili pārslām un, piemēram, dīgstiem.

Un tiešām, pēc pagatavošanas un pirmo kumosu pamēģināšanas, šī omlete patīkami pārsteidza – ar sātīgumu, pikantumu, vēl mazliet mīkstajām olām, kas patīkami sajaucas, aizlokot nogriezto omletes gabaliņu. Noteikti vērts pamēģināt, ja sevi gribas palutināt ar jaunām garšām!