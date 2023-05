Recepte no grāmatas: tonizējošā kafija ar saldo krējumu un kokakolu

0 0







15 minūtes 2 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

3 TK 3 TK malta kafija malta kafija 300 ml 300 ml ūdens ūdens ledus (vēlams sasmalcināts) ledus (vēlams sasmalcināts) 150 ml 150 ml kokakola kokakola 6 ĒK 6 ĒK saldais krējums (aptuveni) saldais krējums (aptuveni)

Ja mīli kafijas dzērienus un nesmādē ledusaukstu kafiju, tad vienmēr vērts pamēģināt ko jaunu. Siltās dienās īpaši atspirdzinoša un uzmundrinoša būs kafija, kas papildināta ar ledu, kokakolu un saldo krējumu.

Sāksim ar to, ka man ļoti garšo kafija. Ne tikai kā pirmā rīta kapučīno tase, bet arī dažādos kafijas dzērienos un desertos. Tāpēc, ja ar sparu sākusies saulainā sezona, kad nesteidzīgi baudīt ledusaukstu dzērienu norasojušā glāzē, jālūkojas pēc kādas jaunas receptes. Par laimi un likumsakarīgi, grāmatplauktā gaidīja plāna grāmatiņa "Kafija. 99 brīnišķīgas kafijas receptes" ("Zvaigzne ABC", 2020), kuru biju grāmatnīcā paķērusi lielo akciju iespaidā.

Foto: DELFI

Šķirstu, lasu interesantus faktus par kafijas dzeršanas tradīcijām, izcelsmi, sastāvu, apstājos pie receptēm (no kurām daudzas zināmas). Kafija ar apelsīnu sulu tā kā pazīstama un atzīta par ļoti labu esam tieši vasarai, tāpēc šoreiz to nē. Kafijai ar liķieri tā kā par agru priekšpusdienā. Tadā! Apstājos pie vilinoša nosaukuma "tonizējošs kafijas dzēriens" un nolemju iknedēļas sērijā rubrikai "Recepte no grāmatas" izmēģināt tieši to.

Pirms gatavošanas piebildīšu – šīs proporcijas paredzētas vai nu divām lielām (augstajās glāzēs) ledus kafijām, vai trīs mazām (zemajās glāzēs).

Pagatavo kafiju – aplej kafijas biezumus ar verdošu ūdeni un ļauj atdzist. Ja mājās ir automātiskais kafijas aparāts, tad būs gana uztaisīt vienu 250–300 ml krūzi ar melnu kafiju un atdzesēt.

Sagatavo divas vai trīs (atkarībā no baudītāju skaita) aukstas glāzes. Ledu sasmalcina ar nazi, lai dzēriens vienmērīgāk sajaucas glāzēs. Saber katrā glāzē, lai tā līdz trešdaļai pilna.

Ledu pārlej ar saldo krējumu (pēc patikas – vislabāk garšos, ja tās būs 2–3 ēdamkarotes uz glāzi).

Tad sadala vienādās proporcijās kafiju, katrai glāzei atvēlot 80–100 ml (ļoti aptuveni).

Beigās visu pārlej ar kokakolu un apmaisa. Dzer un bauda, kamēr kafijas kokteilis nav sasilis.

Jāatzīst, garšas notis pirmajā mirklī šķiet ļoti interesantas. Te jūtama skābeni stiprā kafija, te krēmīgais saldais krējums, te dzirkstošā kola. Kāpēc tonizējoša kafija? Jo kokakola tiek raksturota kā tonizējoša, un tad nu šis dzēriens lepni nes nosaukumu.

Pamēģiniet tveicīgā dienā arī jūs!