Recepte no grāmatas: zvaigznītes ar ogām un skābo krējumu

0 0







30 minūtes 4 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt atdzesētu

Desertus ierasts redzēt visdažādākajās formās un izpildījumos. Ja esi no tiem, kuriem patīk vienkāršas lietas, tad šī ideja būs tieši tev. No kārtainās mīklas izveidotas un izceptas zvaigznītes, kas papildinātas ar svaigām ogām – avenēm un zemenēm – un arī skābo krējumu. Vasarīgi un gardi, turklāt prieku sagādās mazajiem ēdājiem!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šoreiz rakstu sērijas "Recepte no grāmatas" galvenā varone – pavārgrāmata – "atnāca" vispirms, un tikai tad, šķirstot neskaitāmos recepšu variantus, mūsmājās tika teikts jāvārds īstajai idejai. Izvēlēties nebija viegli, jo šī grāmata īpaša ar to, ka ietilpinājusi starp vākiem 400 receptes, vienkāršākas un sarežģītākas, no dažādām nacionālajām virtuvēm. "Katrai ēdienreizei cita ēdienkarte" (2013, "Jāņa Rozes apgāds").

Foto: DELFI

Pēc līmplapiņu skaita starp grāmatas četrās šaurās loksnēs sadalītajām lapām jau var pateikt – iecerēts no tās gatavot ir padaudz. Bet, kā jau tas mēdz būt, receptes izvēli diktēja divas mazas gardēdes, kurām šobrīd aktuālāk par visu ir nupat iesākusies ogu sezona. Mūsu izvēle krita par labu receptei "Ogu kūciņas ar skābo krējumu". Ļoti intriģējoši, jo fotogrāfijā redzamas kārtainās mīklas zvaigznītes. Ko tik bērnu dēļ nepagatavosi! Steidzu uz tirgu pēc ogām – ķeselē rūpīgi ieliku iegādātās, skaistās un saldās zemenes, kā arī mazliet avenes. Radošam desertam būt!

Vispirms cepeškrāsni uzkarsē līdz 220 grādiem. Sagatavo cepamplāti, ieklājot to ar cepampapīru.

Ar zvaigznītes cepumu formu izspied no kārtainās mīklas loksnēm zvaigznītes un izkārto uz cepamplāts. Receptē minēts, ka jāsanāk 16, mums bija nedaudz mazāk, bet izcepām arī atgriezumus, līdz ar ko bez kārtainās mīklas našķa neviens nepalika.

Zvaigznītes apziež ar sakultu olu, liek krāsnī un cep 5 līdz 7 minūtes, līdz zeltainas un pacēlušās. Izņem no krāsns un ļauj atdzist.

Bļodā liek skābo krējumu, pieber brūno cukuru un samaisa.

Ar dakšiņu saspaida pusi no nepieciešamajām ogām un pievieno krējumam.

Izceptās zvaignītes kārto deserta šķīvīšos, uzliek skābā krējuma un ogu krēmu, izdekorē ar veselām ogām un uzkaisa mazliet pūdercukura.

Tieši tik vienkārši! Jāsaka, neierasti pasniegt šādā veidā, bet skābais krējums allaž ļoti labi piestāvējis zemenēm. Ja vēl ļauj kārtainās mīklas kūciņām sasūkties ar ogu krēmu, mēli var norīt, cik gardi!

Foto: DELFI

Ļaujiet līdzdarboties bērniem, lai arī mazās roķeles palīdz našķa tapšanā. Lai labi garšo!