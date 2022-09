0 0







45 minūtes Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Sezonas pirmā pupiņu zupa ir īsti svētki. Sātīga, sildoša, garšīga, labum laba gan ar, gan bez gaļas, bet labāk jau ar. Pupiņu zupa ar žāvētām ribiņām ir zelta vērta klasika, ko var ēst vēl un vēl. Ražas laikā pat nav jāatceras uz nakti iemērkt pupiņas!

Žāvēto ribiņu gabalus liek katlā, mazliet pavāra un nokāš.

Lej uz ribiņām tīru ūdeni, liek katlā pupiņas, nelielos gabalos sagrieztus kartupeļus un burkānus, sīpolu, lauru lapu, pāris smaržīgos piparus, sāli, vēl kādas garšvielas, ja vēlas.

Vāra uz nelielas uguns. (Zupām neliela uguntiņa patīk vislabāk.)

Kad visi dārzeņ mīksti, izņem ribas no katla, atdala no tām gaļu. Gaļu saplūkā gabaliņos. To var likt atpakaļ katlā vai arī pasniegt pie zupas atsevišķā trauciņā, lai katrs apkalpojas pats.

Lai labi garšo!