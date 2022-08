Skābo ķiršu kompots ziemas krājumiem

0 0







Sastāvdaļas 400-600 g 400-600 g cukurs cukurs 1 l 1 l ūdens ūdens skābie ķirši skābie ķirši

Bļoda ar svaigiem ķiršiem ir viens no īstajiem vasaras krāšņumiem. Bet tu noteikti vēlēsies izmantot mirkli un saglabāt šo garšu, lai to baudītu, kad ķiršu sezona būs beigusies. Un kāds ir labākais veids, kā turpināt svinēt ķiršu laiku, ja ne ar vienkāršu kompotu? Ziemā no kompota mūsmājās vāra ķīseli, lai baudītu kopā ar vecmāmiņas gardi pagatavoto rīsu krēmu. Turklāt – kompots lieliski sader arī ar saldējumu.

Ogas noskalo un nosusina. Izņem no ķiršiem kauliņus, jo tad tie ir ērtāki lietošanai un vairāk var sapildīt burkās (bet var lietot ar kauliņiem, jo citiem "spļaudīšanās" absolūti netraucē!). Kauliņus var ērti izņemt ar matadatu vai papīra saspraudēm.

Ogas pilda sterilās burciņās, līdz tās pilnas līdz augšai.

Pagatavo sīrupu – savāra ūdeni ar cukuru, līdz cukurs ir izkusis.

Karstu (bet ne verdošu!) sīrupu lej burkās pāri ķiršiem.

Liek burkas pasterizēties 85–90 grādos. Puslitra burku – 15 minūtes, savukārt litra burku – 20 minūtes.

Pēc pasterizēšanas burkas izceļ no katla un rūpīgi noslēdz ar metāla vāciņu. Tad apgriež ar vāciņu uz leju un ļauj pastāvēt kādu laiciņu. Ja ir gribēšana – var arī sasegt, lai lēnām atdziest. Galvenais uzmanīties, lai nebūtu caurvējš, lai burciņas nesasprāgtu!

Lai izdodas!