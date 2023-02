Šokolādes fondants ar pekanriekstiem un ogām

0 0







30 minūtes 4 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Deserts ar pārsteigumu – tā varam teikt par šokolādes fondantu, kas cepts tieši tik ilgi, lai no ārpuses izskatītos pēc kūciņas, bet pārgriežot no tā izveltos gards un šokolādīgs šķidrums. Ne velti to mēdz dēvēt arī par lavas kūku. Un ja vēl pasniedz kopā ar ogām un saldējumu, mmm…

Sagatavo 4 karstumizturīgus deserta trauciņus (200 ml tilpuma). Ietauko tos ar sviestu, tad apbārsta ar kakao, lai trauciņi "iepūderēti".

Cepeškrāsni uzkarsē līdz 220 grādiem (200 grādiem, ja izmanto režīmu ar ventilatoru).

Bļodiņā ber salauztu šokolādi, pieliek sviestu un izkausē karsta ūdens peldē.

Pekanriekstus smalki sakapā ar nazi.

Šķidrajā šokolādes masā pakāpeniski iemaisa sakultas olas, tad pievieno miltus, riekstus, pūdercukuru un mazu šķipsnu sāls.

Šokolādes masu salej vienādās daļās deserta trauciņos.

Liek cepeškrāsnī un cep 15 minūtes. Izņem no krāsns un pasniedz, uzmanīgi apgāžot trauciņu otrādi uz deserta šķīvja.

Fondantam uzkaisa pūdercukuru, virsū liek ogas dekoram, bet blakus kādu saldējuma bumbu.

Lai labi garšo!