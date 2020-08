0 0







30 minūtes 4 porcijas - + Sarežģītība: viegli Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Gardas un restorāna cienīgas vakariņas gatavas vien pusstundas laikā. Svarīgākais – veikalā izvēlēties īsto gaļas gabaliņu un laikus to izņemt no ledusskapja! Īsti grilēšanas entuziasti mēdz atgādināt, ka nedrīkst uzreiz likt uz karsta grila. Pirms grilēšanas steika gabaliņiem ļauj nostāvēt 20-30 minūtes istabas temperatūrā. Tādā veidā gaļu izdosies pagatavot izcili gardu un ar steika vēlamo efektu – mīkstu no iekšpuses, nedaudz kraukšķīgu no ārpuses.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uz stipras liesmas sakarsē grilpannu. Steika gabalu pārziež ar eļļu un no visām pusēm apcep, līdz iegūta vēlamā gatavības pakāpe. Kad gatavs, pārkaisa ar sāli un pipariem un pārklāj ar foliju. Steiku noliek malā – atpūsties.

Pannā pielej vēl eļļu un pievieno pusgredzenos sagrieztu sīpolu. Uz lielas liesmas karsē apmēram minūti.

Pannā ber pārējos dārzeņus, sēnes un riekstus. Pielej nedaudz buljona, uzvāra un karsē 3-5 minūtes. Ja šķidrums ātri iztvaiko, buljonu pievieno atkārtoti.

Pannu noceļ no plīts, pārkaisa dārzeņiem kinzas zaļumus.

Steiku sagriež strēmelēs, pievieno dārzeņiem.

Pasniedz uzreiz pēc pagatavošanas, piedevās pievienojot rīsus.