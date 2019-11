Zivju zupa ar pākšu pupiņām un fenheli

Sarežģītība: vidēji Pasniegt tūlīt pēc pagatavošanas

Vislābāk šī zupa garšos no nule kā saķertām zivīm, gatavota brīvā dabā virs ugunskura liesmas. Recepti iesaka pavārs Renārs Purmalis.

Zupas gatavošanu sāk ar dārzeņu griešanu. Parasti no dārzeņiem paliek pāri sīpola ārējā miza, burkānu galiņi, fenheļa zaļā daļa vai zaļumu kāti, ko kompostēt. Bet to visu pirms mešanas laukā var izmantot, ieliekot katlā un uzvārot buljonu.

Kamēr ūdens silst un jau sāk vārīties, sadala asarus. Asakas, ādu ar visām zvīņām, galvas (bez žaunām), spuras un astes liek klāt buljonam un vāra 20-25 minūtes. Tad to visu nokāš un liek atpakaļ vārīties.

Klāt zupai liek sagrieztus dārzeņus un vāra, līdz tie mīksti. Zupai pieliek sāli, piparus.

Kad zupa karsta, to ņem nost no uguns, pievieno asara fileju, kas sagriezta mazākos gabaliņos. Zupa vairs nav jāvāra, tās karstums (80-90 °C) pietiekami pagatavos zivi un nepārvārīs to. Pievieno sakapātus zaļumus, atstāj vāku virsū, un ļauj visam ievilkties 15-20 minūtes, tad lej bļodās, dalās ar pārgājiena biedriem un mielojas ar gardo zupu

Lai labi garšo!

