Biežākie mājokļu appludināšanas vaininieki: veļasmašīnas un nekvalitatīvi ūdens filtri

Mājokļa appludināšana var nodarīt iespaidīgus finansiālus zaudējumus ne tikai savā dzīvesvietā, bet arī kaimiņu. "If Apdrošināšana" speciālisti skaidro, kas ir visbiežākie vaininieki mājokļa appludināšanā, kā arī, kas jādara, lai mājokļa grīdas nepārvērsos lielā peļķē.

Kā "Tava Māja" informē pārstāve Dace Vesterdāla, lielākā daļa no sadzīves tehnikas izraisītajām noplūdēm rodas, ja veļas vai trauku mazgājamajai mašīnai ūdens noteces caurules vai savienojumi sāk laist ūdeni. "Lai to novērstu, ūdens noteces caurules vajadzētu mainīt vismaz reizi piecos gados, jo šajā laikā tās nolietojas. Dažādie mazgāšanas līdzekļi un citas ķimikālijas, kas plūst cauri caurulēm, kā arī vibrācija samazina caurules un savienojumu izturību. Protams, regulāri jātīra arī notekūdeņu filtrs," skaidro "If Apdrošināšana" īpašumu produktu vadītājs Endijs Melecis.

Šogad lielākā uzņēmuma izmaksātā atlīdzība par mājokli, ko appludināja sadzīves tehnika, bija vairāk nekā 5500 eiro. Tas izmaksāts īpašniekam, kura dzīvokli appludināja augšstāva kaimiņa salūzušais ūdens filtrs. Tik lieli zaudējumi radās, jo mājoklī bija dekoratīvi griesti, kas nokrita, sabojājot arī lielu daļu iedzīves, skaidro Vesterdāla.

Neliels ūdens daudzums var nodarīt skādi

Lai gan šķiet, ka neliela ūdens noplūde nav nekas traģisks – tā nebūt nav. Kā uzsver uzņēmuma pārstāvji, pat ātri pamanīta noplūde īpašumam var radīt ievērojamus zaudējumus. "Konkrēts gadījums mūsu darbā – trauku mazgājamā mašīna appludināja virtuvi, saimnieks to samērā ātri pamanīja un ūdeni saslaucīja. Diemžēl daļa no ūdens bija pakļuvis zem lamināta, un lamināts nākamajā dienā deformējās jeb "uzpūtās". Lai bojājumus novērstu, izmaksājām atlīdzību 1000 eiro apmērā", stāsta uzņēmuma īpašuma atlīdzību grupas atlīdzību regulētāja Iveta Briede.

Tehnika un flitri jāpārbauda regulāri

Uzņēmuma pārstāvji uzsver, ka trauku un veļasmašīnas nav vienīgā sadzīves tehnika, kas regulāri jāpārbauda, jāuzmanās arī no ūdens filtriem. "Plīsuši ūdens filtri mājokļus appludina tikpat bieži vai pat biežāk nekā veļasmašīnas. Ūdens filtri kļūst arvien populārāki, un to piedāvājums ir ļoti plašs. Lēti un nekvalitatīvi plastmasas filtri diemžēl arī biežāk salūst. Iesakām izvēlēties uzticamus ražotājus, kā arī regulāri veikt filtru apkopi," savā pieredzē daļās Melecis.

Lūk, daži uzņēmuma ieteikumi, lai trauku un veļasmašīnas neappludinātu mājokli: