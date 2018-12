Eglīte, zaķis un rūķa cepure: piecas salvešu locīšanas idejas svētku galdam

Ziemassvētki nav iedomājami ne tikai bez eglītes, bet arī bez branga svētku mielasta, kad pie tā pulcējas visa lielā saime. Svētkos īpašu sajūtu piešķirs arī gaumīgi klāts galds, tāpēc neaizmirsti pievērst uzmanību piederumu spožumam, kā arī neparastiem dekoriem, kuri pārsteigs mājiniekus. Kāpēc gan tās nevarētu būt salvetes, kas izlocītas interesantos veidos?

Šie salvešu locīšanas veidi it nemaz nav sarežģīti! Turklāt – iegūsi tik skaistu galda dekoru, ka būs pat žēl to izjaukt. Šie darbiņi prasīs pāris minūtes, bet rezultāts viennozīmīgi būs to vērts, jo arī viesi to noteikti novērtēs.

Atceries, ka varbūt ar parastajām papīra salvetēm tas neizdosies tik labi, tāpēc labāk talkā ņem auduma salvetes. Lai kārtīgāk tās turētos, tad vari saspraust tās ar kādu saspraužamo adatu, bet tādā gadījumā gan brīdini viesus, lai tiem nesanāk sadurties.

Eglīte

Īpaši skaisti izskatīsies, ja salvetes pieskaņosi galdautam vai arī formai, kādā locīsi salvetes. Piemēram, eglītes locīšanai izvēlies zaļas salvetes.

Zaķis

Šādas salvetes veidam būs nepieciešams gludeklis un arī lentīte, lai nostiprinātu zaķa ausis. Gatavo veikumu var uzlikt šķīvja viducī, bet tam ausī vari iespraust saspraužamo adatu, kur ir neliela galda karte, lai viesis zinātu, kur tam jāapsēžas.

Zvaigzne

Uzreiz jābrīdina – šīs Ziemassvētku zvaigznes puansetijas locīšanai ir jāapbruņojas ar lielu pacietību, jo locīšanas būs diezgan daudz, tāpēc vērīgi seko video ieteikumiem, lai neko nepalaistu garām.

Rūķu-elfu cepure

Ziemassvētki viennozīmīgi asociējas ar rūķu cepurēm un Ziemassvētku vecīti, tāpēc arī cepuru motīvs uz galda arī noteikti iederēsies. Šim locīšanas veidam vari izvēlēties ne tikai zaļganas krāsas salveti, bet arī sarkanu, kā arī to papildināt ar baltu bumbuli.

Sirsniņa

Tā kā Ziemassvētki ir gada sirsnīgākie svētki, tad saviem mīļajiem vari sarūpēt ne tikai piparkūku sirdis, bet arī salvetes sirds formā. Lai gan ierasts, ka sirsniņa ir sarkanā krāsā, tikpat labi vari ņemt arī pumpainas, ar zīmējumiem vai musturiem rotātas salvetes.