Foto: Būvmateriāli un pat siltumnīcas – kas apskatāms Ķīpsalas izstādē 'Māja 2020'

Vasarā darbu netrūkst ne tikai dārzā, bet arī pie mājas labiekārtošanā, tāpēc vērts padomāt par speciālistu iesaisti, būvmateriālu iegādi, kā arī jau nokalpojošo lietu nomaiņu pret jaunām. Iedvesmu mājokļa pārvērtībām var smelties arī lielākajā būvniecības izstādē ''Māja I'' Ķīpsalā, kur vienkopus pulcējušies vietējie un ārvalstu uzņēmumu pārstāvji, kas piedāvā jaunākās būvniecības tehnoloģijas un efektīvākos risinājumus.

Divās izstāžu hallēs un āra ekspozīcijā no 12. līdz 14. jūnijam pulcējušies vairāk nekā 400 uzņēmumu ne tikai no Latvijas, bet arī no kaimiņvalstīm – Lietuvas un Igaunijas, Krievijas, Polijas un Čehijas.

Izstādē ''Māja I'' uzņēmumu pārstāvji sarūpējuši dažādas noderīgas lietas mājai un arī dārzam, turklāt tie arī uz vietas demonstrē jaunākos produktus, kā arī neatsaka konsultācijas par produktiem vai kādu problēmsituāciju mājoklī. Kā jau izstādes nosaukums pats par sevi vēsta – šeit var atrast visu, sākot no mājas pamatiem, līdz pat jumtam, skurstenim un arī dārzam. Šajā izstādē jāizceļ arī izstādes vizuālais noformējums, jo uzņēmumu pārstāvji īpaši pie tā piedomājuši, lai izceltos starp pārējiem dalībniekiem, turklāt tie sarūpējuši apmeklētājiem informatīvus bukletus, cenu lapas un vizītkartes, kuras var paņemt līdzi uz mājām.

Šeit vari aplūkot ne tikai pasākuma programmu un izlasīt plašāk par izstādes biļešu cenām, bet arī aplūkot izstādes dalībnieku sarakstu.

Foto ieskats izstādē "Māja I 2020" :