'Ikea' Latvijā atpirks lietotās mēbeles

Mēbeļu un mājsaimniecības preču gigants "Ikea" Latvijā atpirks lietotas "Ikea" mēbeles, kuras joprojām ir labā stāvoklī, lai dotu tām otro dzīvi un atrastu jaunas mājas, portālu "Tava Māja" informē "Ikea" pārstāve Renata Dante.

Kā skaidro uzņēmuma pārstāve, atpirktās lietotās mēbeles tiks pārdotas "Ikea", kur tās varēs iegādāties kāds, kam tās būtu noderīgas. Viņa uzsver, ka šis ir izmēģinājuma projekts, kura mērķis ir rast arvien jaunus veidus, kā Latvijā īstenot ilgtspējīgas uzņēmējdarbības principus.

"Ikea" mēbeles varēs pārdot no 12. novembra līdz 6. decembrim. Jaunā projekta ietvaros Latvijas iedzīvotāji savas "Ikea" mēbeles varēs pārdod apmaiņā pret "Ikea" dāvanu karti, ko gada laikā varēs izmantot, lai iegādātos kādu sev noderīgāku lietu. Atkarībā no tā, kādā stāvoklī būs atpērkamā mēbele, varēs saņemt dāvanu karti līdz pat 40 procentu vērtībā no preces sākotnējās cenas. Plašāk par kampaņas noteikumiem var uzzināt šeit.

Kas jāzina, lai nodotu nevajadzīgās "Ikea" mēbeles:

uzņēmumam e-pastā ir jāatsūta mēbeles fotogrāfijas, pēc kurām uzņēmuma darbinieki novērtēs preces atbilstību kampaņas noteikumiem un piedāvās provizorisko atlīdzības summu;

var pieteikt tikai tās "Ikea" mēbeles, kas iegādātas veikalā kopš "Ikea Latvija" atvēršanas brīža;

drošības apsvērumu dēļ atpirkšanai netiek izskatītas mīkstās mēbeles;

projektā apstiprinātā mēbele samontētā veidā dalībniekiem ir jāatved uz veikalu, kur drošas, funkcionālas mēbeles tiks speciāli marķētas un sagatavotas pārdošanai nocenoto preču nodaļā.

"Ikea Latvija" vadītāja Inga Filipova skaidro, ka šī iniciatīva ir viens no veidiem, kā uzņēmums ar vienkāršiem un pieejamiem risinājumiem palīdz ikdienā izdarīt ilgtspējīgākas izvēles. Veikala pārstāvji uzsver, ka planētas nākotne ir gan uzņēmumu, gan iedzīvotāju rokās.

""Ikea" ir apņēmies atstāt pozitīvu ietekmi uz cilvēkiem un planētu, un mūsu mērķis radīt labāku ikdienas dzīvi, vienlaikus saudzējot planētu. Jaunā īstermiņa kampaņa jeb izmēģinājuma projekts – "Ikea" mēbeļu atpirkšana – ir solis pretī šim uzņēmuma mērķim. Mūsu veiktie pētījumi apliecina, ka bažas par planētas nākotni pieaug, un tas satrauc arvien lielāku skaitu cilvēku. Šajā jomā joprojām ir daudz darāmā, tomēr, iegādājoties jaunas mēbeles, no iepriekšējām vēlams atbrīvoties dabai draudzīgā veidā. Kopumā cilvēki labprāt atdod, pārdod vai salabo liekās vai nokalpojušās lietas, taču ir svarīgi, lai tas būtu viegli un ērti izdarāms. Šajā izmēģinājuma projektā atpērkam "Ikea" mēbeles, lai tās sagatavotu pārdošanai un lai dotu lietām otro dzīvi," stāsta Filipova.

Viņa uzsver, ka visas uzņēmuma preces ir izgatavotas atbilstoši "Ikea" demokrātiskā dizaina principiem, un preču ilgtspēja ir viena no piecām prioritātēm; pārējās četras ir forma, funkcionalitāte, kvalitāte un zema cena. " "Ikea" apņemšanās preču ražošanā ievērot aprites ekonomikas principus iet roku rokā ar atkritumu izmantošanu izejmateriālos. Jau vairāk nekā 60 % "Ikea" preču izmantoti atjaunojamie materiāli, un uzņēmums plāno līdz 2030. gadam panākt to, ka visas preces ir izgatavotas no atjaunojamiem resursiem vai pārstrādājamiem materiāliem un ka jau ražošanas posmā tiek domāts par to, lai nokalpojušās preces varētu izmantot citam nolūkam, salabot, lietot atkārtoti, pārdot vai pārstrādāt," atklāj Filipova.

Uzņēmuma pārstāve arī atgādina, ka jau kopš "Ikea Latvija" veikala atvēršanas pircēji jaunām "Ikea" mēbelēm, kas nepiestāv vai neder viņu mājās, var izmantot atpakaļatdošanas pakalpojumu. Šādi atgūtas preces citi pircēji var iegādāties par zemāku cenu, tādējādi dodot lietām otro dzīvi. Turklāt veikalā pircējiem ir pieejamas mēbeļu rezerves daļas, lai mājās uzņēmuma mēbeles kalpotu ilgāk, lai būtu retāk jāpērk jaunas mēbeles un lai pēc iespējas saudzētu planētas resursus. Turklāt ir iespējams arī uzlabot esošo mēbeļu izskatu, samainot nolietotās daļas vai nomainot pārvalku vai mēbeļu fasādes.