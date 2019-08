Piecas kļūdas, kas sabojā ēdamistabas interjeru

Neatkarīgi no tā, vai ēdamzona būs virtuvē vai viesistabā – interjera iekārtošanai ir jāpieiet ļoti rūpīgi, lai telpa būtu pārdomāta it visās detaļās. Tomēr nereti mēdzam ēdamistabas iekārtošanā pieļaut kļūdas, kā rezultātā tā nav visai omulīga un patīkama.

Kaimiņzemes portāls "Delfi.lt" ir apkopojis piecus iemeslus, kas sabojā ēdamistabas interjeru. Kā uzsver "Delfi", ja šīs kļūdas nepieļausiet – ēdamistaba vai ēdamzona kļūs par mājīgu un ērtu vietu ne tikai jums, bet arī jūsu viesiem.

Nepareiza izmēra galds. Izvēloties galdu, jāņem vērā arī mājinieku skaits. Ja viesi tiek uzņemti tikai brīvdienās – liels galds un vairāki krēsli jums nav nepieciešami. Ja jums radinieki un draugi nāk bieži, tad gan noteikti liels galds būs tieši laikā. Portāls iesaka izvēlēties galdu, kas ir transformējams, piemēram, ieliekams skapī, jo šādi telpā varēs iegūt lielāku vietu.

Nepareiza vietas izvēle galdam. Arī šis solis pieskaitāms pie kļūdām. Portāls iesaka galdu nestumt pārāk tuvu dīvānam vai arī atpūtas krēsliem. Iemesls tam ir pavisam vienkāršs – mīkstās mēbeles var sasmērēties, turklāt no tām ir ļoti grūti iztīrīt ēdiena traipus. Tāpat arī pārāk tuvu to nevajadzētu piestumt virtuves iekārtai, jo būs ļoti grūti piekļūt ledusskapim vai pat atvērt skapīša durvis, lai kaut ko izņemtu. Kā raksta "Delfi", attālumam no virtuves iekārtas līdz galdam vajadzētu būt kā minimums 120 līdz 150 centimetriem.

Apaļā galda izvēle. Portāls norāda, ka šāda tipa galdi nav visai prātīga ideja mājoklī. Protams, šādus galda modeļus ir iecienījuši ļoti daudzi pircēji, bet ir jāliek aiz auss – apaļie galdi telpā aizņem lielu rūmi, nemaz nerunājot par krēsliem, kas ir ap galdu. Apaļo galdu varat atļauties tādā gadījumā, ja telpa ir plaša, bet, ja vietas ir maz, atliks vien lemt par labu citam variantam. Ja esat nolēmis iegādāties salokāmu galdu, portāls mudina iegādāties krēslus, kas nav stacionāri, bet gan salokāmus vai tādus, kurus var sakraut vienu otram virsū.

Nepietiekams apgaismojums. Tā viennozīmīgi ir viena no svarīgākajām lietām telpas iekārtošanā! Tieši apgaismojums telpu padara mājīgāku un patīkamāku. Portāls rosina virs galda arī novietot lustru, lai viss galds tiktu apspīdēts, kā arī izvēlēties tādu, kurai var regulēt gaismas intensitāti. Savukārt dienas laikā galdu var novietot pie loga – nevajadzēs slēgt apgaismojumu, jo būs dabiskā gaisma, kā arī skaists skats pa logu.

Televizors ēdamzonā. Kā uzsver portāls, šī ir biežākā kļūda interjera izveidē. Televizors ir laika "zaglis", kā arī tas novērš uzmanību no sarunām, jo visa uzmanība ir pievērsta pārraidēm. Ēšanas laikā tomēr ir jākoncentrējas uz pašu ēdienu, kā arī cilvēkiem, kas ir pie galda.