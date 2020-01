Uzņēmēja Alise Ābele ir lielisks piemērs tam, ka pēc neveiksmes nevajag mest plinti krūmos un padoties. Par spīti tam, ka pirmais uzņēmums cieta neveiksmi, viņa neapstājās, bet tā vietā realizēja savus sapņus – mēbeļu atjaunošanas hobijs beidzot pārtapa uzņēmumā "Pavasara mēbeles", kurā viņa kopā ar vēl citām radošām personībām nu jau vismaz divus gadus vecām mēbelēm piešķir jaunu elpu, košumu un mūsdienīgu akcentu.

"Mana profesionalitāte nav radusies vienā dienā, es neesmu nekur mācījusies par šo jomu, ja neņem vērā mākslas skolu bērnībā. Esmu sabiedrisko attiecību speciāliste. Man ir gribēšana darboties, tas ir pats galvenais. Visas zināšanas par krāsām, tehnikām un jaunākajiem līdzekļiem, man ir ielicis mans ''profesionālais tēvs'' krāsu veikala "Ota" saimnieks Haralds Zeidmanis," stāsta Alise. "Tu nepiedzimsti, zinot visu, ir nepārtraukti jāmācās un jaapgūst jaunas lietas un jādomā risinājumi. Man tas raksturs ir īpašs ar to, ka tad, ja es nezinu kaut ko, man ir jāsaprot, kā tas ir jāizdara. Es nekad cilvēkam neatdošu atpakaļ mēbeli un neteikšu: atvainojiet, mēs to nevaram izdarīt. Es iešu, interesēšos, zvanīšu un meklēšu, mēģināšu saprast, kā to uztaisīt un kas jāizmanto."

Nepadoties grūtībām

Šī gada martā "Pavasara mēbeles" svinēs savu divu gadu pastāvēšanu, bet šis uzņēmums nebūtu tāds, kāds tas ir tagad, ja pirms teju diviem gadiem Alise nebūtu "apdedzinājusies" ar savu pirmo uzņēmumu, kas bankrotēja. "Tad es domāju, ko es māku un protu. Biju taisījusi interjeru citiem un arī pārtaisījusi mēbeles, lai tās nebūtu jāmet ārā. Visi man vienmēr ieteica: vajag tirgot! Es tikai nodomāju – Latvija nav tam gatava, jo man viss bija krāsains un diezgan traks. Domāju: jāpamēģina! Tomēr bankrots spieda, bet dizainam mieru mest es negribēju," stāsta Alise.

Tā viņa kopā ar savu draudzeni, kura bijusi viņas labā roka iepriekšējā biznesā, sākušas darboties – nopirkušas pirmos četrus krēslus. "Pirmā "Pavasara mēbeļu" investīcija bija 20 eiro," atklāj uzņēmēja. "Cilvēki parasti runā par miljoniem, bet man šķiet superīgi uztaisīt kaut ko pilnīgi no nulles. Šajā gadījumā, skatoties uz bankrota fona, bija ne tikai nulle, bet arī mīnusi. Tas bija tāds izaicinājums." Divus no krēsliem viņas uztaisījušas melnbaltus, jo, kā norāda Alise, šīs krāsas viņām šķita "latviešiem drošākas". Savukārt pārējie divi bijuši ļoti košās un trakās krāsās. "Dīvaini, ka tieši tos trakos krēslus nopirka pirmos, bet tie melnbaltie vēl diezgan ilgu laiku stāvēja," atminas uzņēmuma īpašniece, kuras uzņēmums "piedzimis" vienas dienas laikā – tad arī tapa sauklis "Mostas viss vecais un top atkal jauns!", logo un arī tika izstrādāts pats uzņēmuma tēls. "Es esmu par košām krāsām un citādo," uzsver Alise, kuru košumu ienes arī savās atjaunotajās mēbelēs.