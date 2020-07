Viena no veiksmīgākajām interjera arhitektēm Latvijā, spēcīga uzņēmēja, dabas entuziaste un mīloša mamma. Anna Butele nebaidās izvirzīt augstus mērķus, iespējams, tieši tāpēc ir spējusi izcīnīt savu vietu uzņēmējdarbības džungļos. Lai gan sasniegts jau daudz, viņa nedomā piebremzēt.

Ja pareizi saprotu, jūsu uzņēmums "Annvil" darbojas jau vairāk nekā 15 gadu. Tas ir ilgs laiks. Kas ir mainījies pa šiem gadiem?

Viss ir mainījies ļoti radikāli. Sākuma posms bija tāds, ka es pamatā biju viena. Biju viena dizainere un darīju pilnīgi visu. Kaut kādu laiciņu es pastrādāju tādā formātā, izgāju cauri pilnīgi visiem etapiem. Sākot no projekta sākuma līdz autora uzraudzībai. Diezgan drīz es sāku piesaistīt cilvēkus, komandu, jo apjoms sāka augt. Sākumā bija ļoti, ļoti mazi projekti – pārsvarā dzīvokļi vai pat dzīvokļu daļas. Šobrīd mēs strādājam pie pavisam citādiem projektiem – pārsvarā publiskajā sektorā, piemēram, veidojam viesnīcas. Tikko pabeidzām projektu – debesskrāpjus Azerbaidžānā, kuriem ir 51 stāvs. Tas tā – ja prasa, kas ir izmainījies, izmainījies ir diezgan daudz. (smejas)

Jūsu komandā šobrīd ir vairāk nekā 15 cilvēku, esat saņēmuši vairākus apbalvojumus – gan Latvijā, gan ārzemēs. Vai tad, kad izveidojāt savu uzņēmumu, nojautāt, ka tas varētu būt tik veiksmīgs un izvērsties tik liels?

Vai bija tāda nojausma? Bija. (smejas) Nekas jau nav tāpat – mēs izvirzām mērķus un uz tiem ejam. Tas bija jau tāds starta mērķis. Rīgā, jā, mēs esam 15–20 cilvēki, tas ir atkarīgs no apjoma, pie kā mēs strādājam. Mums ir birojs arī Azerbaidžānā, kur arī ir 20–30 cilvēki. Es pati pat precīzi nezinu, cik. Kā mēs strādājam? Mēs sevi saucam par aģentūru. Mēs strādājam ar dažāda veida speciālistiem, kuriem ir dažāda izglītība un dažāda pieredze. Atkarībā no projekta pilnīgi noteikti pieslēdzam jomas pārstāvjus, kas produktam vai projektam var dot savu pienesumu un celt to augstākā līmenī.

Kāpēc tieši Azerbaidžāna?

Mēs senāk taisījām tur projektu, un tā sanāca. Azerbaidžāna nebija mērķtiecīgi ielikts punkts. Mūs uzrunāja viena restorāna sakarā, taisījām tur interjera projektu. Tas bija franču restorāns, bet tas, kas aizrāva tajā visā, bija telpa. Ļoti Azerbaidžānai raksturīga. Kad man parādīja telpas bildes, tā bija tāda iedvesma... Es pilnībā pārfokusējos uz to projektu. Tā izjūta bija tāda, ka... Tā ir pirms gadsimta vai diviem gadsimtiem veidota ēka, kurai ir klasiskas iezīmes. Gala rezultātā izrādījās, ka tā ir mūsdienu ēka, kas uzcelta vien pirms dažiem gadiem. (smejas) Projekta klienti šobrīd ir partneri.

Šobrīd ir daudz gan interjera dizaineru, gan arī interjera uzņēmumu. Kas, jūsuprāt, bija tā jūsu veiksmes atslēga un tas, kas jūs izcēla citu vidū un ļāva gūt panākumus?

Šī profesija pēdējos gados ļoti attīstās, un man liekas, ka tādu gribētāju vai cilvēku, kas ir ieinteresēti šajā jomā, ir arvien vairāk, salīdzinot ar to, kā bija pirms 15, 20 gadiem, kad es to sāku. Bet tajā pašā laikā – ir diezgan grūti uzskatīt kādu par tiešo konkurentu, jo katrs strādā individuāli. Ar savu darba stilu tu pievelc kaut kādus noteiktus klientus. Tādus klientus, ko pievelkam mēs...Tas ir cita veida stils, cita veida sadarbība, cita veida savstarpējā interese. Tas, ar ko mēs atšķiramies no pārējiem, mēs esam... Ir tāds teiciens – reaktīvi kreatīvi. Mēs ātri strādājam, bet tajā pašā laikā saglabājam ļoti augstu kvalitāti. Pirms mēs kaut ko rādām klientam, mēs uztaisīsim 50 variantus, kamēr parādīsim vienu. Es neticu tādam vienam variantam, kas ir ģeniāls. Mūsu stiprā puse ir komanda, ko mēs piesaistām.