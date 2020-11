Foto: Kā izskatās paraugdzīvoklis atjaunotajā Rēderu namu kompleksā

Rīgā vēsturiskie nami ik pa laikam atdzimst kā fēnikss no pelniem, un savu kārtu sagaidījis arī dzīvojamo ēku komplekss "Rēdera nami". Portāls "Tava Māja" piedāvā virtuāli paciemoties demo jeb tā sauktajā paraugdzīvoklī.

Kā "Tava Māja" stāsta "Rēderu nami" pārstāve un uzņēmuma "AVER Brokerage" nekustamo īpašumu aģente Elīna Slaidiņa, māju komplekss "Rēdera nami" Maskavas ielā 48 ir viena no vēsturiski interesantām vietām Daugavas labajā krastā. Šīs ēkas kādreiz piederējušas latviešu izcelsmes rēderim, kura kuģi burājuši visās pasaules jūrās un pārvadājuši preces pat no Amerikas Savienotajām Valstīm. Pārlapojot vēstures lapas, Slaidiņa atzīmē, ka kopš 14. gadsimta šis vēsturiskais rajons tiek dēvēts par Lastādiju (no vācu valodas – die Last – nasta, smagums un svara mērs). Kā atgādina nekustamo īpašumu aģente, Hanzas savienībā šī teritorija, kura iepriekš saucās Rigeholm,1348. gadā tika pārdēvēta par Lastādiju. Laika gaitā teritorija aktīvi attīstījās un tika apdzīvota ar turpmāko gadsimtu cienījamāko profesiju pārstāvjiem – kuģu būvētājiem, flotes īpašniekiem, jūrniekiem, kapteiņiem un tirgotājiem.

"Rēderu nami" kompleksā ir trīs atjaunotas dzīvojamās ēkas. Kompleksā ir ne tikai 79 dzīvokļi, bet arī kopstrādes (co-working) telpas, kā arī velo un moto novietne un pagalms atpūtai. Kā liecina informācija "Rēderu nami" mājaslapā, ēkās ir vienistabu, divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi ar gala apdari platībā no 18,3 līdz 73,7 kvadrātmetriem. Dzīvokļu cena − no 38 000 eiro.

Kā uzsver Slaidiņa, interjerā ir izmantoti tikai uzticamu ražotāju produkti, bet māju sienas un jumti ir siltināti ar vismodernākajiem būvmateriāliem. Tāpat, kā norāda "AVER Brokerage" pārstāve, visās ēkās ir nomainītas inženierkomunikācijas un izbūvēta no pilsētas neatkarīga gāzes apkures sistēma. Savukārt tālāk ieskats paraugdzīvoklī, kas ir pilnībā mēbelēts un aprīkots ar visu sadzīvei nepieciešamo. Paraugdzīvoklis ieturēts gaišos toņos, bet to paspilgtina košs interjera akcents – dzelteni spilveni, kas novietoti gan uz viesistabas dīvāna, gan guļamistabā.

Foto: Publicitātes foto

Jau nākamajos piecos gados šī nama rajons varētu radikāli mainīt savu izskatu, pieļauj Slaidiņa. Viņa skaidro, ka tas saistīts ne tikai ar "Rail Baltic" projekta īstenošanu, bet arī pilsētas labā krasta attīstību, proti, labakā krastā nākotnē būtu plašas atpūtas zonas, velosipēdu un gājēju celiņi un projektētais gājēju pārvads uz Daugavas promenādi.

Slaidiņa stāsta, ka ēku kompleksam ir arī īpašs simbols − uzticīgais mājas sargs − miniatūra bāka ansambļa pagalmā. Pagalmā ir arī koka pergola - lapene, bērnu stūrītis, piekrastes ainavai raksturīgi augi un upe pastaigas attālumā.

Foto ieskats demo dzīvoklī: