Deviņas netīrākās vietas virtuvē, kuras aizmirstam notīrīt

Lai vai kā mēs censtos mājokli padarīt spožāku un tīrāku, nereti piemirstam par kādām vietām, kur netīrumi paliek, kur bijuši. Lai zinātu, kurām vietām virtuvē pievērst uzmanību, piedāvājam izpētīt "The Spruce" ekspertu ieteikumus.

Rokturi un elektrotehnikas pogas, slēdži. Katrai ierīcei virtuvē ir kāds kontrolpanelis, kurā var ieslēgt vēlamos režīmus. Tiem mēs pieskaramies katru reizi, kad to lietojam, bet reti kurš atceras nomazgāt arī pašu virsmu, slēdžus un pogas. Kā skaidro "The Spruce", nenomazgāta ierīce rada baktērijām labvēlīgu augsni. Tāpēc atceries – šīs ierīces jānotīra pēc katras lietošanas reizes.

Izlietne. Maldinošs ir iespaids, ka tekošais ūdens jau ir aizskalojis visus netīrumus. Neiztīrīta izlietne var kļūt par īstu baktēriju perēkli, tāpēc tā regulāri ne tikai jāatbrīvo no ēdienu paliekām, bet arī jādezinficē.

Sūkļi un lupatiņas. To mūžs nav bezgalīgs! Tāpat ņem vērā, ka ar vienu un to pašu lupatiņu nav ieteicams tīrīt vannasistabu, bet pēc tam mazgāt ar to traukus. No savu laiku nokalpojušām lupatiņām ir jāatvadās, nevis jāberž lietas līdz pēdējam. Lupatiņas un sūkļi ir lieliska vieta, kur vairoties baktērijām, tāpēc kārtīgi izmazgā tās pēc lietošanas. Tās pēc lietošanas vari paturēt arī verdošā ūdenī.

Ledusskapis. Aizmirsts un ar pelējuma kārtiņu pārklājies siers, dārzeņi un netīras virsmas – šīs ir tikai dažas no uzskaitītajām lietām, kas arī ledusskapi padara par labvēlīgu vietu baktēriju attīstībai. Ieplāno nedēļā kādu dienu, kad veic ledusskapim lielo ģenerāltīrīšanu! Izmazgā rūpīgi visus plauktiņus, kā arī neaizmirsti pārskatīt pārtiku, jo, iespējams, ledusskapī ir veci produkti.

Gaļas dēlīši. Kā skaidro portāls, īpaša baktēriju krātuve ir tieši gaļas dēlīši, jo to iegriezuma vietās var palikt nenomazgātas gaļas paliekas. Tāpat jāņem vērā, ka mājās jābūt vairākiem dēlīšiem, nevis uz viena gaļas dēlīša griezt pilnīgi visu. Šajā padomu rakstā varēsi uzzināt, kā labāk kopt un mazgāt dažādu materiālu virtuves dēlīšus. "The Spruce" iesaka arī uzreiz nomazgāt un noslaucīt dēlīšus, jo, ja tos atstāj žāvēties, tie var kļūt par baktēriju perēkli, jo tās mīl siltu un mitru vidi.

Kafijas automāts, blenderis un citas ierīces. Baktērijām ļoti patīk mitra un silta vide, tāpēc kafijas automāts ir ideāla vieta, kur tām "uzdzīvot". Arī citas ierīces, piemēram, blenderi, nepieciešams rūpīgi iztīrīt pēc katras lietošanas reizes. Blendera naža asmeņos mēdz saķerties ēdiena paliekas. Un liec aiz auss – nebūs vien līdzēts ar ierīces noskalošanu zem ūdens strūklas. Ņem talkā verdošu ūdeni un trauku mazgājamo līdzekli!

Pusdienu kārbas, iepirkuma maisiņi un ūdens pudeles. Katra kārtīgi neizmazgāta lieta var būt pamats baktērijām, kas var novest ēdāju pie saslimšanām. Portāls arī rosina iepirkuma maisiņu saturu atdalīt, proti, nelikt termiski nepastrādātu gaļu vienā maisiņā ar augļiem un dārzeņiem, bet tā vietā atvēlēt tiem citu maisiņu. "Tava Māja" iesaka lemt par labu auduma maisiņiem, jo tie būs videi draudzīgi.

Bieža virsmu tīrīšana. Kas pašlaik atrodas uz tavas virtuves galda virsmas? Vai tur ir saliktas lietas, kas ir nepieciešamas virtuvei? Vai uz tās ir atslēgu saišķis, nauda un kaut kas cits? Atceries - galda virsma ir jātīra regulāri, tajā skaitā arī pirms ēdiena gatavošanas! Puteķļi nosēžas it visur. Vismaz reizi nedēļā velti lielos tīrīšanas darbus tieši virsmām – notīri stūrus, skapīšu virsmas un arī cepeškrāsns virsmu.

Sāls un piparu trauciņi. Kā norāda portāls, daudzi arī aizmirst par sāls un piparu trauciņu tīrīšanu, jo gatavošanas laikā tie tiek ātri paņemti un nolikti atpakaļ. Tos vēlams notīrīt pēc katras lietošanas reizes.

