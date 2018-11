Foto: 18 radoši iekārtotas dzīvokļu viesistabas tepat Latvijā

Viesistabas mūsdienās ir dažādas – ja agrāk bija ierasts, ka tā ir atdalīta no virtuves, tad mūsdienās arvien vairāk ir ierasts to redzēt apvienojumā ar virtuvi. Tikpat dažāds ir arī to iekārtojums – kamēr vieni dod priekšroku lakoniskam interjeram, tikmēr citi to pārvērš par īstu radošuma stūrīti.

"Tava Māja" no savas arhīva lādes ir izcēlusi rakstus par dzīvokļiem Latvijā un to viesistabu iekārtojumiem. Tajās var redzēt, cik gan katrs ir bijis radošs savas viesistabas iekārtošanā, kādas krāsas ir izvēlētas telpā, kā arī to, kādām mēbelēm un dekoriem ir dota priekšroka. Ja vēlies ieskatīties 14 dzīvokļos, kuru iekārtošanā roku pielikuši pašmāju ļaudis, tad to vari izdarīt šeit. Dzīvokļi, kuros vari smelties iedvesmu arī savas viesistabas iekārtojumam: Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI Daces Bahmanes-Krieviņas dzīvoklis, kurā viesistaba ir apvienota ar virtuvi. Iedvesmas devu var smelties no modes mākslinieces Daces Bahmanes-Krieviņas siltuma un mājīguma caurstrāvoto Rīgas dzīvokli, kurā jūtams radošais pieskāriens. Viņai viesistaba ir apvienota ar virtuvi. Virs lielā virtuves galda karājas karodziņu virtenes, kuras namamāte ik pa laikam nomaina. Savukārt vāzē uz galda vienmēr atradīsies vieta ziediem. Lielais koka galds svētku reizēs tiek novietots istabas viducī, un pie tā pulcējas visa ģimene vai arī draugi. Viesistabā, kas apvienota ar virtuvi, sadzīvo dažādas interjera lietas un mēbeles, kas iegādātas ne tikai Latvijā, bet arī citviet. Telpas papildina izvietotās ģimenes fotogrāfijas, dažādi telpaugi, kā arī muzikālais noformējums, jo ģimenes ligzdiņā vienmēr skan mūzika. Vairāk par Daces mājokli vari izlasīt šajā rakstā. Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI Ieskats šuvējas un zīmola "Ameelija" izveidotājas Diānas Sipkovskas-Romānes viesistabā. Šuvējas Diānas Sipkovskas-Romānes darbnīca un arī mājoklis (skatīt titulbildē) ir ieturēts pelēkos toņos, kas ir viņas mīļākie. Mājokļa telpas nav iedomājamas ne tikai bez dažādām mīļlietiņām un dekoriem, bet arī augiem. Liels dārgums mājoklī ir podiņu krāsns, kā arī vīna plauktiņš viesistabā, jo Diānai ar vīru garšo šis dzēriens. Tāpat arī allaž plauktiņā ir bērnu šampanietis meitiņai Amēlijai. Īpašu pievienoto vērtību rada Diānas gleznotās gleznas, no kurām viena novietota viesistabā, bet otra pie dzīvokļa durvīm, gaitenī. Vairāk par Diānas radošuma piepildīto mājokli un darbnīcu vari izlasīt šajā rakstā. Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI Zīmola "Karla" dibinātājas un izveidotājas Jeļenas Blates-Deksnes viesistaba baltā krāsā, kas apvienota ar virtuvi. Zīmola "Karla" dibinātājas un izveidotājas Jeļenas Blates-Deksnes darbnīca un arī viesistaba ir kā baltā pasakā, jo šeit dominē baltā krāsa. Viesistabā ir ierīkots arī skaists un dekoratīvs kamīns ar svecītēm, kas kalpo par īstu interjera odziņu telpā. Šajā rakstā vari aplūkot Jeļenas darbnīcu un arī mājokli. Foto ieskats vēl no citiem dzīvokļiem Latvijā un to viesistabām: