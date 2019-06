Trīs satriecošas un dārgas mājas, kurās saimniekojusi Adele

Slavenību mājokļi vienmēr ir apbrīnas vērti – tie laistās greznībā un ekskluzīvos dizaina elementos. Īpaši smalkus nekustamos īpašumus reiz iegādājusies arī pasaulslavenā dziedātāja Adele, kura par dzīvi greznībā atstājusi vairākus miljonus dolāru.

Dziedātājas mājokļi maksājuši miljonus, un ne velti, jo to interjers ir pārdomāts līdz pat pēdējai niansei. Ne mazums iespaidīga ir arī to atrašanās vieta, piemēram, Malibu viņa iegādājusies ekskluzīvu pludmales māju, kas izmaksājusi nepilnus 8 miljonus dolāru (apmēram 6850500 eiro). No tās vērojams skaists skats uz tirkīzzilajiem ūdeņiem.

Ļoti grezna ir visu mājokļu iekšpuse, jo tajos izvēlētas gaumīgas un ekskluzīvas mēbeles, kas papildinātas ar dažādiem interjera elementiem. Starp citu – dažas interjera idejas vari pasmelties arī no Adeles mājokļiem, piemēram, logiem atvēlēt lielas palodzes, kur piesēst. Vai arī mājā izvēlēties visnotaļ drosmīgus risinājumus, kas bija Adeles nopirktajā muižiņā Anglijā, proti, vanna nolikta tieši istabas centrā, bet tai blakus ir dīvāns. Izklausās neierasti, vai ne? Mājokļu interjerā izvēlēti kvalitatīvi un klasiski apdares materiāli – no koka līdz pat greznam marmoram. Visos Adeles mājokļos, kuros esam viesojušies virtuāli, lielākoties ir vairākas istabas, kur atpūsties var arī viesi. Protams, neatņemama sastāvdaļa mājokļos ir arī baseins, kas lielākoties ir visu slavenību īpašumos.

Vari iedvesmoties no Adeles mājokļiem, lai arī savās mājās ienestu kādus drosmīgus risinājumus! Vai arī vienkārši pamielot acis un pasapņot par to, kā būtu, ja pēkšņi kļūtu šāda īpašuma saimnieks!