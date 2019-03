Uz ūdens, meža ielokā vai pilsētas sirdī: 10 apburošas koka mājas Igaunijā

Koka ēkas nezaudē savu aktualitāti vairāku gadsimtu garumā, un arī mūsdienās tās ir lielā cieņā. "Tava Māja" no savas vācelītes piedāvā doties virtuālā ceļojumā uz kaimiņvalsti Igauniju, kur koka ēkas tiek būvētas ne tikai meža ielokā, pilsētas sirdī, bet arī pat uz ūdens.

No lieliskā būvmateriāla tiek būvētas ne tikai lepnas privātmājas un pat biroju ēkas, bet arī peldmājas, lapenes, pirtiņas un citas celtnes. Tas tikai pierāda to, ka koks kā izejmateriāls turpina savu uzvaras gājienu mūsdienās.

Un it nemaz nav jādodas uz ārzemēm, lai lūkotu koka mājas klātienē, bet kripatiņu iedvesmas var smelties tepat no Latvijas, jo arī pie mums ir atzīta koka ēku būvniecība un atjaunošana. Šeit vari iedvesmoties no stāstu kolekcijas ar omulīgiem koka namiem tepat Latvijā. Savukārt no kaimiņiem igauņiem varam aizgūt dažādas idejas, cik gan Igaunijā ir atšķirīgi veidotas koka fasādes, jumtu izvēle, piebūves, kā arī mājokļa interjers. Dažos no māju interjeriem saglabāts vēsturiskais šarms, ļaujot ielūkoties vecišķos priekšmetos.

Īpaši jāizceļ košā peldmāja skaistajā Vīlnades ezerā, Igaunijā, kas ir redzama jau pa gabalu. Turklāt – tā līdz 2017. gadam bija valstī pirmā māja uz ūdens, kuru izgatavojuši paši vīlandieši. Šajā rakstā vari aplūkot, kā izskatās peldmāja, kura pieliktā motora dēļ var pārvietoties no viena ezera gala uz nākamo. Tikpat ievērības cienīgi ir arī pārējie koka namiņi Igaunijā, no kuriem daži pat ir ieguvuši otro elpu. Viens no šādiem piemēriem ir māju komplekss Sāremā, kas piedzīvojis īstu Pelnrušķītes stāstu. To vari aplūkot šeit.

Uzteicama un apbrīnojama ir mājas saimnieku apņēmība, lai atjaunotu šādas koka ēkas, jo nav noslēpums – to atjaunošana prasa tikai krietnu naudas summiņu, kā arī zinošu speciālistu piesaisti.

Zemāk vari aplūkot stāstus ne tikai par koka privātmājām Igaunijā, bet arī biroju ēkām, kā arī ēkām, kas pērn kaimiņvalstī triumfēja konkursā "Labākā koka ēka" un "Skaistākā māja".

